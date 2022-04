PSG Mercato : Le clan Neymar lâche une annonce fracassante à Paris

Publié par JEAN-LUC D le 10 avril 2022 à 00:45

PSG Mercato : Déçu par le rendement de Neymar depuis sa venue en 2017, le Paris SG voudrait se débarrasser de lui cet été. Son clan a réagi sur son avenir.

PSG Mercato : Neymar Jr agace sérieusement le Qatar

Ce samedi, le quotidien L’Équipe a consacré une page spéciale à Neymar et révèle que l’émir du Qatar, propriétaire du Paris Saint-Germain, serait particulièrement agacé par le rendement de l’attaquant brésilien, qui lui aurait déjà coûté un peu plus de 500 millions d’euros environ depuis son arrivée en août 2017 contre un chèque historique de 222 millions d’euros. « L’actionnaire du club français s'estime trompé sur la marchandise. Surtout, il déplore le manque de motivation et d'investissement personnel du Brésilien, très éloigné des efforts financiers déployés pour le faire venir et le conserver », explique le journal.

« Vu de Doha, le sentiment que la motivation de Neymar est déclinante domine, l'impression qu'il n'a pas toujours tout mis en oeuvre pour être à son meilleur niveau est tenace. Surtout, l'actionnaire est habité par le trouble que le Brésilien préfère Paris au PSG », précise le média francilien, qui ajoute que des messages dans ce sens ont été récemment envoyés à l'entourage de l’ancien milieu offensif du Barça. Toutefois, Neymar devrait « poursuivre à Paris, un an de plus au moins », selon les renseignements recueillis par L'Équipe. Une tendance confirmée dans le camp du principal concerné.

PSG Mercato : Le clan Neymar annonce la couleur pour son futur

Malgré les rumeurs d’une offre mirifique de Newcastle et de l’intérêt de l’Inter Miami de David Beckham, Neymar est encore loin d’un départ du Paris Saint-Germain. Interrogé par L’Équipe, Wagner Ribeiro, ancien représentant de l’international brésilien de 30 ans, pense que le coéquipier de Lionel Messi va revenir à son meilleur niveau parce qu’il se sent désormais beaucoup plus heureux à Paris.

« Selon moi, il ne doit pas changer de style. On l’a vu lors du dernier match (contre Lorient). Le but qu’il met, c’est un but comme il en mettait à l’époque de Santos ou comme il continue d’en mettre avec l’équipe nationale. Il n’a pas perdu ses qualités et il doit continuer son chemin. Physiquement, il est mieux aujourd’hui et quand il est en forme, il est toujours capable d’enchanter le monde. Le cap des 30 ans ne peut pas être le début de la fin. Au contraire, il a plus d’expérience, de maturité. Il est très critiqué en France, mais il a encore plusieurs années de contrat et je suis persuadé qu’il va les respecter. Aujourd’hui, il est heureux à Paris et c’est important pour durer », a expliqué Ribeiro.

Lié au Paris SG jusqu’en juin 2025 avec une saison supplémentaire en option, Neymar Jr devrait donc poursuivre en Ligue 1 la saison prochaine.