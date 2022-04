OM : MHSC, les confidences de Cabella sur son retour au Vélodrome

Publié par Ange A. le 11 avril 2022 à 08:03

OM : Rémy Cabella a retrouvé les pelouses de Ligue 1 dimanche contre Marseille. Le milieu montpelliérain a reçu un accueil hostile.

OM : Retour manqué pour Rémy Cabella au Vélodrome

Le Montpellier Hérault a signé un joli coup lors de la fenêtre de transferts spéciale ouverte par la FIFA. L’instance faitière internationale a autorisé les joueurs touchés par la guerre en Ukraine à se trouver de nouveau club. Le MHSC a rapatrié Rémy Cabella dans l’Hérault. Le milieu offensif s’est engagé pour le reste de la saison avec Montpellier. Dimanche, le nouveau renfort montpelliérain était déjà d’attaque pour son retour au Vélodrome. Convoqué par Olivier Dall’Oglio, il n’a pas pu empêcher la défaite des siens contre l’Olympique de Marseille (2-0). Le milieu a notamment été sifflé par les supporters de l’ OM, l’un de ses anciens clubs.

Interrogé sur cet accueil hostile, le milieu du MHSC estime que c’est de bonne guerre. « Il y en a eu, mais il y a eu des supporters qui m’ont chambré pendant l’échauffement, ça fait partie du foot, ce n’est pas grave, c’était comme ça avec l’ASSE, ça ne me dérange pas, c’est ça qu’on aimée ça fait partie du jeu », a-t-il lâché.

Sa réaction après sa première avec le MHSC

Rémy Cabella s’est également prononcé sur son retour à la compétition. L’ancien stéphanois n’avait plus disputé de rencontre depuis le 27 novembre en raison d’une blessure. « La compétition me manquait. J’ai appris avec le temps qu’il fallait se donner plus que quand on était jeune, j’ai beaucoup travaillé tout seul en février, mars, avec le staff du MHSC pour revenir au haut niveau, bosser mon hygiène de vie », a-t-il avoué. Il n’a pas manqué de livrer son analyse sur cette défaite contre l’Olympique de Marseille. « Quand on voit les premières 20 minutes, il manquait d’intensité, la semaine prochaine, on reçoit Reims, on devra être à fond dedans les 20 premières minutes », a noté le Montpelliérain.

Au sortir de cette défaite contre l’ OM, Rémy Cabella a affiché ses ambitions avec l’actuel 11e de Ligue 1 Uber Eats. S’il entend prendre du plaisir, l’ancien Marseillais souhaite permettre au MHSC de finir « en haut niveau du classement ». Son prochain rendez-vous sera à La Mosson face au Stade de Reims.