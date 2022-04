PSG Mercato : Cinq dossiers majeurs déjà actés au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 11 avril 2022 à 19:17

PSG Mercato : Le Paris SG s’apprête à vivre un été animé comme il y a un an. Cinq dossiers majeurs seraient déjà prêts à être réglés par Leonardo.

PSG Mercato : Des joueurs veulent quitter le Paris SG

Ce lundi, le quotidien L'Équipe s’est intéressé au prochain mercato estival du Paris Saint-Germain et confirme que Leonardo souhaiterait se séparer de plusieurs joueurs afin de faire entrer de l’argent frais dans les caisses. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024, Julian Draxler veut changer d’air pour trouver un nouveau club qui lui permettra de jouer plus et de postuler à la prochaine Coupe du Monde avec l’Allemagne. Même situation pour Leandro Paredes, qui devrait être cédé au plus offrant cet été.

Les défenseurs Thilo Kehrer et Abdou Diallo, qui rêvent également de se rendre au Mondial 2022 avec l’Allemagne et le Sénégal, veulent aussi partir pour aller chercher plus de temps de jeu sous d’autres cieux. Indésirable depuis le début de la saison, Layvin Kurzawa devrait lui aussi partir. Pas forcément sur le marché, Danilo Pereira pourrait également être libéré en cas d’offre jugée satisfaisante. Ander Herrera, qui veut aussi disputer le Mondial au Qatar avec l’Espagne, pourrait quitter la capitale. Sans oublier Mauro Icardi annoncé sur le départ depuis plusieurs mois déjà. Mais il faudra patienter avant d’être fixé sur ces différents dossiers.

PSG Mercato : Aucune décision avant le titre de champion

Après un nouveau fiasco en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain compte bien procéder à de profonds changements aussi bien dans son effectif que dans son organigramme. Mais d’après les informations de France Bleu Paris, aucune décision majeure ne sera arrêtée sur aucun dossier avant le titre de champion de France, le 10e de l’histoire du club de la capitale. Le journaliste Bruno Salomon explique notamment que les dirigeants parisiens ont « très clairement » exigé aux hommes de Mauricio Pochettino des succès contre l’Olympique de Marseille et Angers SCO afin que le titre soit validé lors de la réception du RC Lens, au Parc des Princes.

Une fois que ce sera fait, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo reprendront les discussions pour les dossiers en suspens. Notamment les prolongations de Presnel Kimpembe et Marco Verratti. Le directeur sportif parisien poursuivra ensuite avec le dégraissage annoncé pour permettre l’arrivée de nouveaux visages. Priorités pour le Paris SG, les pourparlers pour les prolongations de Kylian Mbappé et Xavi Simons, tous deux en fin de contrat en juin, seront également accélérés après l’acquisition du Graal en Ligue 1.