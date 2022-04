Bordeaux Mercato : Un grand nom du football pour remplacer Guion

Publié par JEAN-LUC D le 11 avril 2022 à 18:47

Bordeaux Mercato : David Guion pourrait quitter son poste des Girondins cet été. Pour lui succéder, un grand nom du football propose ses services.

Bordeaux Mercato : Lopez reprend espoir après la victoire contre Metz

Face au FC Metz, un concurrent direct au maintien, les Girondins de Bordeaux ont réalisé l’excellente affaire de la 31e journée du championnat en s’imposant contre les Grenats (3-1), dimanche, grâce à des réalisations de Ricardo Mangas, M'Baye Niang et Ui-jo Hwang. Une victoire précieuse, la première depuis l’avènement de David Guion sur le banc, qui redonne espoir aux Bordelais comme l’a signifié le président Gérard Lopez à l'issue de la rencontre.

« Ces 3 points nous rapprochent du maintien, mais je retiens surtout l’envie des joueurs même menés. Cet esprit de conquête fera la différence. Merci aux supporters, aux Bordelais et à tous ceux qui répondent toujours présents, pour leur soutien sans faille, la route est encore longue ! », a écrit Gérard Lopez sur son compte Twitter. Sans savoir si le FCGB va évoluer en Ligue 1 ou redescendre dans la division inférieure la saison prochaine, Jean-Pierre Papin, une ancienne légende du club a proposé ses services au poste d’entraîneur.

Bordeaux Mercato : Jean-Pierre Papin, futur coach ?

Nommé en février dernier, David Guion a pour mission de maintenir les Girondins de Bordeaux jusqu’au terme de son engagement le 30 juin prochain. Les dirigeants du club aquitain devraient ensuite nommer un nouveau coach pour la saison prochaine. Si tout le monde est pour le moment concentré sur le sprint final et la situation du club, Jean-Pierre Papin a ouvertement annoncé qu’il est prêt à prendre les rênes de l’équipe bordelaise si Gérard Lopez le souhaite.

« Si on m’appelle pour reprendre Bordeaux ? Quand on fait ce métier, et qu’on a eu la chance de faire Strasbourg, de faire Lens… Bordeaux, ce serait quelque chose qui serait dans mes cordes, oui. Oui, ça me plairait. En plus, je suis de là-bas, j’habite là-bas, donc… », a déclaré le Ballon d’Or 1991 sur Europe 1. Pour rappel, l’ancienne gloire de l’Olympique de Marseille entraîne l'équipe de Chartres en National 2. Alors, Jean-Michel Papin sera-t-il sur le banc de Bordeaux la saison prochaine ?