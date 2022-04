Arsenal Mercato : Arteta prêt à tout pour un international portugais !

Publié par Thomas G. le 12 avril 2022 à 10:26

Arsenal Mercato : Les Gunners sont toujours en course vers la Ligue des Champions. Une qualification qui leur permettraient d'attirer un milieu portugais.

Arsenal Mercato : Ruben Neves plaît aux Gunners

Après un mercato hivernal placé sous le signe des départs, les Gunners vont se renforcer cet été où Mikel Arteta souhaite au minimum trois recrues. L’une des volontés de l’entraîneur espagnol est de recruter un milieu de terrain pour l’associer à Thomas Partey et Martin Ødegaard. Selon The Telegraph, les Gunners seraient intéressés par Rúben Neves, le milieu de terrain portugais de Wolverhampton.

L’international portugais de 25 ans, qui dispute sa quatrième saison de Premier League, a maintenant une certaine expérience dans le championnat anglais. Sa qualité de passe, sa frappe de balle et son jeune âge sont des éléments qui séduisent les Gunners. De plus, l’ancien joueur de Porto a une grosse marge de progression, il souhaite quitter les Wolves pour franchir un pallier dans sa carrière. Néanmoins, le dossier ne sera pas simple car les Wolves en demandent au minimum 50 millions d’euros, The Telegraph ajoute que la transaction pourrait même atteindre les 70 millions d’euros. Par ailleurs, Ruben Neves est également pisté par Manchester United. Mikel Arteta devra donc trouver les mots juste pour convaincre le joueur de rejoindre Arsenal.

Des Gunners en panne d’inspiration

Les Gunners se dirigeaient vers une première qualification en Ligue des Champions depuis six ans avant que la machine de Mikel Arteta ne s'enraye. Les Londoniens ont enchaîné deux défaites face à Crystal Palace et Brighton, des défaites qui font tâches, car, dans le même temps, Tottenham a enchaîné les victoires. Pour ne rien arranger, Kieran Tierney, Thomas Partey et Takehiro Tomiyasu se sont blessés, trois titulaires qui manqueront au club dans le sprint final.

La lutte à quatre pour la dernière place qualificative en Ligue des Champions s’est transformée en une lutte à deux, entre les deux ennemis du Nord de Londres : Arsenal et Tottenham. Les deux équipes se retrouveront pour un match décisif le 12 mai au Tottenham Hotspur Stadium. D’ici là, Arsenal devra se remobiliser pour ne pas perdre espoir de retrouver la plus prestigieuse des compétitions européennes.