PSG Mercato : Icardi, le Paris SG prépare du lourd pour sa succession

Publié par JEAN-LUC D le 12 avril 2022 à 17:26

Sauf énorme surprise, Mauro Icardi devrait quitter le Paris SG cet été. Pour le remplacer, le club de la capitale préparerait du très lourd en attaque.

PSG Mercato : Icardi sur le départ, Lukaku arrive

Disparu des radars depuis plusieurs mois, Mauro Icardi fait partie des joueurs dont Leonardo voudrait se séparer au Paris Saint-Germain. Outre la prolongation de Kylian Mbappé, le directeur sportif du club de la capitale devrait donc se lancer à la recherche d’un nouvel avant-centre afin de pallier le probable départ de l’international argentin de 29 ans. Et cela tombe bien puisque Mino Raiola aimerait placer l’un de ses protégés chez les Rouge et Bleu. En effet, d’après les informations relayées ce mardi par The Sun, l’agent de Romelu Lukaku aimerait le voir quitter Chelsea pour rejoindre le Paris Saint-Germain lors du prochain mercato estival.

De retour à Londres l’été dernier, l’ancien attaquant de l’Inter Milan vit une saison mitigée chez les Blues et un transfert pourrait donc être possible durant l’intersaison. Surtout que ses relations avec son entraîneur Thomas Tuchel sont fraîches. Auteur de 12 buts et 2 passes décisives en 36 matches toutes compétitions confondues, l’international belge de 28 ans pourrait ainsi débarquer au Paris SG dans les mois à venir. Des pourparlers en cours iraient dans ce sens.

PSG Mercato : Leonardo négocie déjà avec Raiola pour Lukaku

Frustré par sa situation à Chelsea, Romelu Lukaku voudrait changer d’air cet été. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2026, le compatriote d’Eden Hazard ne voudrait plus rester sous les ordres de Thomas Tuchel. D’après le tabloïd britannique, Mino Raiola aurait contacté Leonardo pour lui proposer les services de son poulain. Alors que Mauro Icardi devrait quitter les rangs des Rouge et Bleu cet été, le directeur sportif parisien ne serait pas forcément contre une arrivée de Romelu Lukaku.

Les deux parties seraient donc en train de discuter en ce moment. Selon The Sun, l’ancien buteur de Manchester United pourrait notamment disposer d’un bon de sortie à l’issue de la saison. Toujours selon la source britannique, Lukaku pourrait même quitter Londres sous la forme d’un prêt frappé d’une option. Toutefois, le PSG devra d’abord réduire sa masse salariale avant d’accueillir Lukaku.