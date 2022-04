OM : Coup dur pour Sampaoli, son groupe décimé contre PAOK !

Publié par Timothée Jean le 12 avril 2022 à 20:56

L’ OM joue gros ce jeudi soir en Ligue Europa Conférence. L’entraîneur Jorge Sampaoli sera privé de plusieurs cadres pour le match retour contre PAOK Salonique.

OM : Sampaoli avec un groupe décimé face au PAOK

L’Olympique de Marseille tient son destin européen en main. Victorieux (2-1) lors du match aller, le club phocéen devra terminer le boulot ce jeudi soir en Grèce (21h) face au PAOK Salonique pour valider son billet pour les demi-finales de la Ligue Europa Conference. Mais les Marseillais savent que cette mission s’annonce très compliquée face à une équipe grecque motivée, qui pourra s’appuyer sur un public incandescent pour ce choc.

En revanche, l’ OM sera privé du soutien de ses supporters en raison des violents incidents survenus lors du match. Les fans marseillais sont interdits de déplacement en Grèce. Pour ce match, l’entraîneur Jorge Sampaoli, qui est suspendu de banc, sera également privé de plusieurs éléments. En effet, pas moins de sept joueurs sont déjà indisponibles pour le déplacement à Thessalonique. Boubacar Kamara, Bamba Dieng et Gerson sont suspendus pour le match retour contre PAOK. Tandis que Konrad De La Fuente et Leonardo Balerdi sont blessés. Ces deux joueurs devraient être indisponibles pour le reste de la saison. Quant à Luis Henrique, il n’est pas retenu pour la suite du parcours européen de l' OM.

Arkadiusz Milik et Cédric Bakambu incertains

Comme cela était pressenti depuis quelques jours, l’Olympique de Marseille risque d’évoluer une nouvelle fois son grand attaquant, Arkadiusz Milik. Le buteur polonais ne s’est toujours totalement pas remis de sa blessure à la cuisse. S’il a repris l’entraînement collectif, l’attaquant prêté par Naples est toujours incertain pour le déplacement en Grèce. Même son de cloche Cédric Bakambu et Duje Caleta-Car. Face à ces nombreuses absences et toutes ces incertitudes, Jorge Sampaoli devra se creuser les méninges pour aligner la meilleure équipe possible ce jeudi face au PAOK Salonique.