OM Mercato : Milik s’en va, un génie de 18 ans arrive à Marseille

OM Mercato : En froid avec Jorge Sampaoli, Milik pourrait bien quitter Marseille cet été. Pour le remplacer, Pablo Longoria viserait un crack de 18 ans.

OM Mercato : Arkadiusz Milik poussé vers la sortie par Sampaoli ?

Malgré une option d’achat pouvant lui permettre de prolonger l’aventure avec l’Olympique de Marseille, Arkadiusz Milik pourrait finalement prendre la résolution de changer d’air lors du prochain mercato estival. En effet, en raison de tensions avec son entraîneur Jorge Sampaoli, l’international polonais a perdu sa place de titulaire et pourrait bien décider de quitter l’équipe phocéenne à l’issue de la saison.

« Je n’ai jamais pensé à partir, et je n’ai pas envie de partir ou de quitter un club de la mauvaise manière tout ça parce que je ne joue pas (…) Pour le moment, je suis sous contrat avec l’OM et je ne me concentre que sur ça », déclarait récemment Arkadiusz Milik en conférence de presse. Mais d’après les informations de la presse locale et étrangère, le départ de l’ancien avant-centre du SSC Naples serait toujours d’actualité du côté de la Canebière. À tel point que Pablo Longoria et les siens seraient déjà à la recherche de son remplaçant sur le marché des transferts.

OM Mercato : Mohamed Ali-Cho successeur de Milik à Marseille ?

En effet, d’après les informations recueillies par nos confrères du site Le 10 Sport, l’Olympique de Marseille fait partie des clubs qui veulent recruter Mohamed-Ali Cho lors du prochain mercato estival. Sensation d’Angers SCO cette saison, l’attaquant de 18 ans aurait séduit le coach de l’OM qui lui trouverait un profil idéal pour remplacer Milik à la pointe de l’attaque de l’équipe de Marseille. Lié aux Angevis jusqu’en juin 2023, le jeune buteur ne souhaiterait pas renouveler son bail afin de rejoindre un club plus huppé à la fin de la saison.

Mais l’OM ne serait pas son unique prétendant puisque le Borussia Dortmund serait aussi sur les rangs pour tenter de l’attirer. Ce dimanche, le quotidien AS a indiqué que le Real Betis négocierait déjà depuis plusieurs mois avec l’entourage de Mohamed-Ali Cho. Afin d’équilibrer leurs comptes pour éviter d’être pris dans les filets de la DNCG, les dirigeants d’Angers SCO seraient prêts à laisser partir leur joyau français contre un chèque de 10 millions d’euros.

L’OM et Pablo Longoria sont donc prévenus.