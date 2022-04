PSG Mercato : Di Maria sur le départ, un futur Ballon d’Or en pole

Publié par JEAN-LUC D le 13 avril 2022 à 12:43

PSG Mercato : Libre en juin, Angel Di Maria va faire ses adieux au Paris SG cet été. Le milieu offensif pourrait être remplacé par un futur Ballon d’Or.

PSG Mercato : Une star de l’Atlético proposée au Paris SG

Alors que le Paris Saint-Germain pourrait perdre plusieurs éléments offensifs l’été prochain, notamment Kylian Mbappé, Angel Di Maria, Mauro Icardi et Julian Draxler, des agents de joueurs proposeraient déjà leurs poulains aux dirigeants parisiens. Mardi, la célèbre émission El Chiringuito a ainsi révélé que Jorge Mendes, le représentant de Joao Félix, se serait rapproché de Nasser Al-Khelaïfi pour évoquer la possibilité de voir l’attaquant de l’Atlético Madrid rejoindre la bande à Lionel Messi cet été.

Le média espagnol indique en effet que le joueur de 22 ans se verrait bien poursuivre sa carrière sous le maillot Rouge et Bleu pour participer au premier succès de l’histoire du Paris SG en Ligue des Champions. Mais le dossier est beaucoup trop complexe, même pour un club aux moyens illimités comme le PSG.

PSG Mercato : Le Paris SG prêt à signer un chèque de 250M€

Transféré du Benfica Lisbonne à l'Atlético Madrid durant l’été 2019 contre un chèque d’un peu plus de 127 millions d’euros, Joao Félix souhaiterait quitter le club madrilène pour une nouvelle destination encore plus huppée. Le jeune compatriote de Cristiano Ronaldo se verrait bien aux côtés de Lionel Messi et Neymar pour succéder à Angel Di Maria ou éventuellement à Kylian Mbappé. Seulement, le Golden Boy 2019 est encore lié aux Colchoneros jusqu’en juin 2026 et son départ ne figure pas à l’ordre du jour sur les tablettes des pensionnaires de Wanda Metropolitano.

Pour le déloger de Madrid, le Paris Saint-Germain devra donc s’engager dans une opération similaire à celle de Neymar, sorti du FC Barcelone contre les 222 millions d’euros de sa clause libératoire. Pour Joao Félix, NasserAl-Khelaïfi devrait même prévoir une vingtaine de millions d’euros supplémentaires puisque sa clause libératoire est fixée à 250 millions d’euros. Actuellement concentrée sur le dossier Mbappé, la direction parisienne n’aurait pour le moment pas donné de réponse au clan Joao Félix. D’autant que Leonardo aurait lancé une offensive pour recruter Antony, ailier brésilien lié à l’Ajax Amsterdam et estimé à 40 millions d’euros par ses dirigeants.