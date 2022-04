Barça Mercato : Le verdict officiel est connu pour Lewandowski

Publié par Timothée Jean le 13 avril 2022 à 12:13

Serial buteur du Bayern Munich, Robert Lewandowski est annoncé vers un transfert au Barça. Mais la direction munichoise ne l’entend pas de cette oreille.

Barça Mercato : Le Bayern Munich ferme la porte pour Lewandowski

Depuis plusieurs semaines, le FC Barcelone essaye de faire craquer le Borussia Dortmund pour s'attacher les services de son buteur prolifique, Erling Haaland. Le jeune attaquant norvégien reste la priorité du Barça, qui souhaite ardemment renforcer son attaque. Mais jusqu’ici, les dirigeants catalans peinent toujours à convaincre le BVB 04 de céder son prodige. Ainsi, la direction du Barça cherche une autre solution pour étoffer son secteur offensif cet été. Plusieurs pistes sont explorées en interne. Si le nom de Mohamed Salah (Liverpool) circule déjà du côté du Camp Nou, les dirigeants catalans s'activent également en coulisses sur une ancienne piste : celle menant à Robert Lewandowski.

L’attaquant du Bayern Munich réalise une saison incroyable avec 47 buts inscrits en 41 apparitions, toutes compétitions confondues. L’international polonais serait ainsi perçu comme une bonne option offensive pour les Catalans, d’autant plus qu’il n’a pas encore renouvelé son contrat expirant juin 2023 avec le Bayern. À une année de la fin de son bail, Robert Lewandowski sera en position de force pour négocier son départ cet été. Le FC Barcelone souhaiterait donc profiter de l’occasion pour l’attirer dans ses rangs. Sauf que cette mission s’annonce très compliquée pour le Barça, car le Bayern Munich n’a pas l’intention de perdre sa machine à but.

Le Bayern compte prolonger Robert Lewandowski

En effet, après l’élimination du Bayern Munich par Villarreal, hier soir en quart de finale de la Ligue des Champions, Oliver Kahn s’est montré catégorique pour son attaquant. Le président munichois n’a pas l’intention de céder son joueur et fera tout pour le conserver le plus longtemps possible. « Nous ne sommes pas fous de discuter du transfert d'un joueur qui marque 30-40 buts pour nous chaque saison. Nous l'aurons certainement avec nous pour une autre saison », a déclaré Oliver Kahn dans des propos rapportés par Prime Video. Le Barça et les autres courtisans sont donc prévenus.