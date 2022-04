OM : Des coups durs confirmés pour Sampaoli contre le PAOK

Publié par Ange A. le 14 avril 2022 à 03:33

OM : Jorge Sampaoli a dévoilé son groupe pour le quart de finale retour contre le PAOK ce jeudi. Arkadiusz Milik est de nouveau forfait.

OM : Arkadiusz Milik toujours absent contre le PAOK

L’Olympique de Marseille peut retrouver les demi-finales d’une Coupe d’Europe ce jeudi. Vainqueur au quart de finale aller au Vélodrome (2-1), l’ OM retrouve le PAOK Salonique pour le match retour. Comme lors de la première manche, Marseille devra de nouveau composer avec le forfait d’Arkadiusz Milik. Le nom du Polonais ne figure pas dans le groupe restreint de 20 joueurs convoqués par Jorge Sampaoli. L’avant-centre prêté par Naples, est revenu blessé de la dernière trêve internationale. Le meilleur buteur marseillais (20 réalisations) va manquer son quatrième match de suite depuis son retour de sélection. Outre Milik, le club phocéen doit composer avec une pléthore d’absences face au PAOK.

Hécatombe signalée à Marseille

Comme Arkadiusz Milik, Leonardo Balerdi et Konrad de La Fuente sont forfaits contre les Grecs. Le défenseur central et l’ailier américain sont également blessés. Avertis au match aller, Boubacar Kamara et Bamba Dieng sont suspendus. Buteur lors de la première manche, Gerson avait été exclu dans le temps additionnel après un deuxième avertissement. Le Brésilien ne fera donc pas aussi le déplacement en Grèce. Tout le contraire pour Cédric Bakambu et Duje Caleta-Car. Incertain ces derniers jours en raison d’un coup reçu au genou, l’attaquant congolais a été convoqué par Jorge Sampaoli. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille sera lui-même absent car suspendu.

À noter que l’ OM sera face à un public particulièrement hostile. Remonté par l’attitude des supporters marseillais au Vélodrome, Razvan Lucescu leur avait adressé un message aux allures de menace. Le technicien roumain avait préconisé au club phocéen d’effectuer le déplacement en Grèce sans ses fans. « Vos supporters feraient mieux de ne pas venir », avait-il lancé en conférence d’après-match.