OGC Nice Mercato : Le Gym scelle l'avenir de Didier Digard

Publié par Thomas G. le 24 février 2023 à 16:48

Invaincu depuis son intronisation en tant qu'entraîneur, Didier Digard est désormais fixé concernant son futur avec l'OGC Nice.

Nommé entraîneur intérimaire suite à l’éviction de Lucien Favre, Didier Digard a réussi à remettre l’OGC Nice sur de bons rails. Depuis l’arrivée de l’ancien milieu du Gym et du PSG, les Aiglons ont enchaîné 7 matchs sans défaite.

À deux jours du derby face à l’AS Monaco, l’entraîneur de l’OGC Nice, Didier Digard, était présent en conférence de presse. Interrogé à cette occasion, le technicien français s’est exprimé sur son avenir. « Effectivement, c’est une discussion qu’on a eue cette semaine pour continuer ensemble jusqu’en fin de saison et faire avancer ce groupe du mieux possible.Pour nous le staff c’est une satisfaction parce qu’on voit le public heureux, les joueurs qui sont derrière nous et nous font confiance. On a envie de les faire progresser et d’arriver cet été avec un groupe très performant. »

Didier Digard sera donc l’entraîneur de l’OGC Nice jusqu’à la fin de la saison avec l'objectif de finir dans les cinq premières places en Ligue 1. Les Aiglons sont toujours en course pour se qualifier pour une compétition européenne grâce à leur bonne série de résultats. En parallèle de l’annonce de l’entraîneur du Gym, le tirage au sort des 8es de finale de la Ligue Europa Conference a été effectué ce vendredi. L’OGC Nice sera opposé au club moldave du Sheriff Tiraspol avec à la clé une place en quart de finale.

OGC Nice : Didier Digard lance le derby face à l'AS Monaco

Avant de mettre fin à son intérim, Didier Digard s’était exprimé sur le derby à venir face à l’AS Monaco. L’entraîneur du Gym en a profité pour envoyer un tacle aux Monégaques : « Et oui là-bas, c’est la maison donc on va aller remplir le stade Louis II. »

Au-delà de la rivalité historique entre les deux clubs, ce match sera décisif pour la deuxième partie de saison des Aiglons. En cas de victoire, l’OGC Nice pourrait revenir à 2 points de la 5e place, synonyme de qualification pour une compétition européenne.