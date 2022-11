OGC Nice : 8es de finale, le Gym peut taper du lourd en C4

Publié par Dylan le 05 novembre 2022 à 12:07

Après sa qualification en huitièmes de finale de Ligue Europa Conférence, l'OGC Nice pourrait déjà rencontrer une équipe de haut calibre à ce stade.

OGC Nice : 16 adversaires possibles pour les 8es de finale de C4 !

Grâce à son match nul obtenu à Cologne jeudi (2-2), le Gym a pu valider la première place au sein de son groupe en Ligue Europa Conférence (C4). Conséquence directe : le club s'est officiellement qualifié pour les huitièmes de finale, juste devant le Partizan Belgrade qu'il devance grâce aux confrontations directes en sa faveur. Si l'entraîneur de l'OGCN Lucien Favre s'est évidemment montré ravi de ce scénario, il faut désormais se concentrer sur l'adversaire potentiel des Aiglons en huitièmes de finale.

Bien malin celui qui pourra prédire son identité, car il y a 16 équipes ciblées. Parmi elles, se trouvent respectivement les deuxièmes de poule de C4 ainsi que les troisièmes de groupe de Ligue Europa. Que les fans du club azuréen se rassurent, de nombreux clubs sont abordables dans cette liste.

La Fiorentina et la Lazio sont les plus gros morceaux

Méfiance toutefois, car tous les clubs encore engagés ont vécu une ou plusieurs expériences européennes dans leur passé. On peut ainsi citer par exemple le RSC Anderlecht, Lech Poznan, Braga ou encore le FC Bâle, tous des habitués. Il faudra également faire attention aux outsiders comme Bodo/Glimt ou encore Trabzonspor. Le premier nommé a réussi un parcours somptueux en C4 la saison dernière en éliminant tour à tour le Celtic Glasgow et l'AZ Alkmaar, avant de se faire éliminer par l'AS Rome en quarts de finale. Le second est champion de Turquie en titre et a écrasé l'AS Monaco à domicile durant sa campagne européenne actuelle (4-0, 13 octobre).

L'OGC Nice pourrait également croiser la route d'un favori pour le titre final. Dans ce cas, le pire tirage serait celui de la Lazio Rome. Si les Biancocelesti n'ont pas été impériaux dans leur groupe de qualification en Ligue Europa, nul doute qu'ils restent des candidats sérieux. Les Aiglons pourraient également rencontrer la Fiorentina de Vincenzo Italiano. La Viola a terminé deuxième de son groupe en C4, juste derrière l'Istanbul Basaksehir et devrait représenter un réel danger pour n'importe quel club. Le tirage au sort des 8es aura lieu le 24 février 2023 à 14h.

Les adversaires potentiels du Gym en 8es de finale de Ligue Europa Conférence :

3ème de poule de Ligue Europa : Bodo/Glimt (Norvège), AEK Larnaca (Chypre), Ludogorets (Bulgarie), Braga (Portugal), Sheriff Tiraspol (Moldavie), Lazio Rome (Italie), Qarabag (Azerbaïdjan), Trabzonspor (Turquie)

2ème de poule de Ligue Europa Conférence : Fiorentina (Italie), Anderlecht (Belgique), Lech Poznan (Pologne), Partizan Belgrade (Serbie), Dnipro (Ukraine), KAA Gent (Belgique), CFR Cluj (Roumanie), FC Bâle (Suisse)