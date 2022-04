ASSE : Révélation de taille sur la vente de Saint-Étienne

Publié par Ange A. le 14 avril 2022 à 08:03

ASSE : Alors que la vente de Saint-Étienne est à la traîne, Bernard Caïazzo aurait fait une importante annonce dans ce dossier.

ASSE : Un nouvel investisseur attendu à Saint-Étienne

Un an après l’annonce de leur retrait de l’AS Saint-Étienne, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer sont toujours aux affaires. Les deux présidents de l’ASSE n’ont pas été convaincus par les candidats au rachat des Verts. Raison pour laquelle la vente de Saint-Étienne est à la traîne. But Football révélait même que cet épineux dossier ne serait plus d’actualité dans le Forez. Le média en ligne assurait que les deux dirigeants stéphanois étaient davantage favorables à l’arrivée d’un troisième investisseur minoritaire à l’ASSE.

Une tendance que confirme L’Équipe. Le quotidien sportif assure même que celui-ci aurait déjà été trouvé. Le journal révèle que lors du conseil de surveillance du 30 mars, « Caïazzo aurait annoncé avoir trouvé un repreneur. Le fameux troisième actionnaire minoritaire fort capable d’injecter de l’argent frais dans le club ». L’identité de cet investisseur reste un mystère.

La date de la vente de Saint-Étienne repoussée

La même source dévoile qu’une nouvelle échéance a été fixée pour la vente de Saint-Étienne. Les dirigeants stéphanois attendraient désormais 2023 pour (éventuellement) passer à la main à ce nouvel investisseur. Une situation qui s’explique par la menace de relégation qui plane pour l’ASSE. De même, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer entendent tirer profit du coup de pouce à venir de la LFP. Grâce à un nouvel accord avec CVC Capital, la Ligue va verser 33 millions d’euros sur deux ans au club ligérien. La première tranche, soit 16,5 millions d’euros, est annoncée pour cet été.

L’AS Saint-Étienne fait partie du groupe 3, la dernière catégorie selon la répartition établie par la LFP. Le PSG qui figure seul dans le groupe 1 percevra 200 millions au total d’ici 2024. Le groupe 2 constitué des « Européens » Lyon, Marseille, Rennes, Lille et Monaco percevront chacun 80 millions. À noter que l’OL et l’OM empocheront exceptionnellement 10 millions supplémentaires.