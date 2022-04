PSG Mercato : Al-Khelaïfi proche d’une signature sensationnelle !

Publié par JEAN-LUC D le 14 avril 2022 à 11:50

PSG Mercato : À deux mois de la fin de la saison, Nasser Al-Khelaïfi et les siens s’activent afin de boucler certains dossiers importants du Paris SG.

PSG Mercato : Un rapprochement décisif avec un crack

Régulièrement critiqué pour sa gestion des jeunes talents de son centre de formation, le Paris Saint-Germain fait désormais d’énormes efforts afin de conserver ses futurs cracks. Après une première série de prolongation et de signature de premiers contrats pro, les dirigeants parisiens seraient sur le point de frapper un gros coup avec un Titi. En effet, d’après les renseignements livrés par Loïc Tanzi, Nasser Al-Khelaïfi serait en négociations très avancées avec les représentants de Warren Zaïre-Emery.

Considéré par plusieurs observateurs comme le plus grand talent actuel du centre de formation des Rouge et Bleu, le milieu de terrain de 16 ans semble incarner le futur du Paris SG. Selon le journaliste de RMC Sport, il y a « une vision commune entre la famille du joueur et le PSG ». Actuellement sous contrat aspirant jusqu'en juin 2024, Warren Zaïre-Emery serait déterminé à réussir avec son club formateur. Le natif de Montreuil souhaiterait donc s'inscrire sur le long terme avec la formation parisienne comme l'assure son ancien entraîneur chez les U11, Abdou Fall.

PSG Mercato : Le clan Warren Zaïre-Emery confirme pour son avenir

Considéré par beaucoup d’observateurs comme le plus grand talent du centre de formation du Paris Saint-Germain, Warren Zaïre-Emery se rapprocherait de la signature d’un nouveau contrat longue durée afin de poursuivre son apprentissage et sa progression au sein du club de la capitale. Et cela tombe bien puisque selon le formateur de Warren Zaïre-Emery dans la catégorie des U11, le jeune protégé de Zoumana Camara en U19 aurait l’ambition de triompher à Paris.

« Il a très très envie de réussir au PSG ! Lui, sa famille et le club ont une vision à long terme ! Ce qui saute tout de suite aux yeux, c’est qu’à son âge il avait une lecture de jeu incroyable. Il analysait très bien les différentes situations. Surtout, il optimisait ses qualités au maximum et jouait tout le temps très juste. Sur cette fin de saison U11, moi je le surclasse. Ensuite, il s’est fondu dans le moule à une vitesse incroyable. Et là, on s’est dit qu’il était vraiment différent des autres », a expliqué Abdou Fall dans le podcast Scouting RMC.

Au moment où plusieurs rumeurs évoquent un retrait du Qatar du Paris Saint-Germain après la Coupe du Monde de 2022, parvenir à blinder et conserver Warren Zaïre-Emery pour porter le projet sur le long terme serait un signal symbolique envoyé par Al-Khelaïfi et la direction au reste de l’Europe sur la solidité du projet parisien.