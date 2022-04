PAOK-OM : Les Marseillais reçoivent une sérieuse mise en garde

Publié par Timothée Jean le 14 avril 2022 à 14:50

Une semaine après les violences survenues au match aller, la tension est toujours palpable entre l’ OM et le PAOK Salonique en Ligue Europa Conférence.

PAOK-OM : L’énorme avertissement de Djibril Cissé avant le choc

Ce jeudi soir, l’Olympique de Marseille se déplace en Grèce pour affronter le PAOK Salonique dans le cadre des quarts de finale retour de la Ligue Europa Conférence. Vainqueur à l’aller (2-1), l’ OM fera connaissance avec l’ambiance assez particulière du Toumba Stadium. L’entraîneur du club grec, Razvan Lucescu, avait d’ailleurs jeté de l’huile sur le feu, en promettant des représailles envers les Marseillais lors du match retour. Ses propos ont bien fonctionné, puisque l’Olympique de Marseille est finalement privé de ses supporters pour ce retour face au PAOK Salonique, réputé pour mettre le feu dans son antre mythique.

Ancien joueur de l’ OM, Djibril Cissé a l’occasion d’affronter le club grec à plusieurs reprises lorsqu’il évoluait encore au Panathinaïkós. L’ancien attaquant qui s'exprimé sur ce choc prévient que les Marseillais peuvent s’apprêter à vivre un enfer jeudi soir au Toumba Stadium. « C’est l'un des endroits les plus chauds que j'ai vus et l'une des plus grosses ambiances en Grèce, avec fumis, feux d'artifice et bombes agricoles. C'est le genre de stade où il ne faut pas aller en ayant peur, sinon, c'est fini », a-t-il prévenu dans des propos rapportés par Le Phocéen.

L’Olympique de Marseille favori face au PAOK Salonique

Le match retour PAOK-OM promet ainsi d’être chaud bouillant dans les tribunes, malgré l’absence des supporters marseillais. Toutefois, les hommes de Jorge Sampaoli restent les grands favoris de cette rencontre européenne. Les Marseillais arriveront en Thessalonique avec un maigre avantage d’un but qu’ils tenteront de son conserver afin de se qualifier pour le tour suivant de la compétition. Pour ce faire, l’ OM devra réaliser une belle prestation face au deuxième du championnat grec et rester hermétique face à l’ambiance hostile du Toumba Stadium.