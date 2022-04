PSG Mercato : Après Pogba, Doha tente une autre signature exquise

Publié par JEAN-LUC D le 15 avril 2022 à 05:50

PSG Mercato : En fin de contrat à Manchester United, Paul Pogba est annoncé au Paris SG. Mais il pourrait être suivi par un autre joueur de Premier League.

PSG Mercato : Après Mbappé, Riolo lâche une nouvelle bombe sur l’été du Paris SG

« Que va faire Mbappé ? Moi je le sais, mais ceux qui ne veulent pas m’écouter ou ne pas me croire peuvent encore se poser la question. Visiblement, ce sera plutôt au mois de mai qu’on le saura. Ça traîne, à chaque fois c’est "on va le dire, on ne va pas le dire", là c’est encore repoussé au mois de mai, je crois qu’il veut attendre la fin de saison maintenant, pour enfin annoncer qu’il va rester. »

Après avoir récemment annoncé que Kylian Mbappé allait finalement rester au Paris Saint-Germain, Daniel Riolo s’est à nouveau prononcé sur le mercato estival du club de la capitale. Porteur de bonnes nouvelles pour les Rouge et Bleu, le journaliste sportif assure également que Nasser Al-Khelaïfi et les siens travaillent effectivement au renforcement de leur milieu de terrain. Si Paul Pogba se rapproche bien d’une signature avec le vice-champion de France en titre, une autre star de Premier League pourrait aussi débarquer à Paris pour renforcer davantage le secteur médian de l’équipe de la capitale.

En effet, selon les informations livrées par Daniel Riolo, Fabinho serait dans les plans des dirigeants parisiens en vue d’un transfert cet été. Sur RMC, le journaliste Paulo Breitner a d’abord assuré que « les grandes équipes comme City, Barcelone, Liverpool et tout ça ont des milieux défensifs d’exception. Est-ce que Kimmich au Bayern Munich est un numéro six d’exception ? Tactiquement, on est en train de se poser la question. Le rêve du Bayern Munich pour l’été prochain c’est d’avoir Fabinho, car c’est un gars, on sait ce qu’il fait, on ne lui demande pas de faire autre chose, mais il fait très bien ce qu’il fait. »

Ce à quoi Daniel Riolo a répondu, expliquant notamment que « ah non, il y a le PSG qui est dessus, pour une fois qu’ils peuvent avoir un bon joueur au milieu ! » Sous contrat jusqu’en juin 2026 avec Liverpool, l’ancien milieu de terrain de l’AS Monaco pourrait ainsi effectuer son grand retour en Ligue 1 la saison prochaine. Même si le leader du championnat français n’est pas seul sur ce coup.

PSG Mercato : Duel entre le Paris SG et le Bayern Munich pour Fabinho

Transféré en juillet 2018 en provenance de l’AS Monaco pour 45 millions d’euros, Fabinho a désormais gagné sa place dans la rotation instaurée par Jürgen Klopp à Liverpool. Malgré un contrat longue durée et une valeur estimée à 60 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, l’international brésilien de 28 ans pourrait être l’un des tubes du mercato estival qui s’annonce.

Auteur de 7 buts et 1 passe décisive en 39 matches toutes compétitions confondues, Fabinho serait également dans les petits papiers des dirigeants du Bayern Munich qui va perdre Corentin Tolisso cet été. D’après les dernières rumeurs en provenance de Grande-Bretagne, les deux cadors européens se livreraient déjà une bataille en coulisses pour tenter de convaincre l’ancien coéquipier de Kylian Mbappé. Reste toutefois à savoir si Jürgen Klopp serait d’accord pour le laisser partir.

Affaire à suivre…