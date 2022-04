OM : Mandanda couvert d’éloges après la victoire contre PAOK !

Publié par Timothée Jean le 15 avril 2022 à 11:20

Auteur d’une performance remarquable lors de la qualification de l' OM face au PAOK Salonique jeudi soir, Steve Mandanda a été couvert d'éloges par le vestiaire phocéen.

OM : Bakambu épaté par Steve Mandanda

Steve Mandanda traverse une situation délicate à l'Olympique de Marseille. Considéré comme une légende vivante du club, le gardien de but tricolore a perdu son statut de titulaire indiscutable dans les cages de l’ OM cette saison. Il doit désormais se contenter que des miettes au profit de Pau Lopez. Mais Steve Mandanda ne se plaint pas de sa relégation brutale sur le banc de touche et reste toujours prêt à rendre service à son équipe. Le portier de 36 ans l’a encore démontré ce jeudi lors du quart de finale retour de la Ligue Europa Conférence face au PAOK Salonique.

Déjà auteur de superbes prestations ces dernières semaines, le champion du monde en titre a récidivé sur la pelouse de la formation grecque. Il a tout simplement sorti le grand jeu, multipliant les parades pour mettre en déroute les offensives grecques. Il a tenu ses cages inviolées, permettant ainsi à son équipe de s’imposer sur la plus petite des marges (0-1). Sa belle prestation a vraiment épaté ses coéquipiers qui ont tenu à lui rendre un vibrant hommage. Cédric Bakambus’est dit impressionné par les performances de son gardien de but. « Mandanda a toujours été un grand gardien, il l'a encore démontré sur ce match. Il a fait une grosse performance, avec un nouveau clean sheet à la clé. Il faut féliciter toute l'équipe, mais mention spéciale à lui, il en a sorti des pas mal », a-t-il confié en zone mixte.

Steve Mandanda est l’homme du match

Malgré un statut de remplaçant à l’ OM, Steve Mandanda démontre en tout cas qu’il reste un atout important pour son équipe lors des matches décisifs. Professionnel et toujours exemplaire, le gardien de but expérimenté est constamment apprécié au sein du vestiaire. Mattéo Guendouzi a d’ailleurs tenu à encenser son capitaine qu’il décrit comme « un joueur fantastique. C'est l'homme du match, il a été excellent et on a besoin de ce genre de joueurs pour atteindre nos objectifs ». Le portier de 36 ans appréciera les éloges de ses coéquipiers.