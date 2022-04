Clermont Foot : Gastien reçoit une excellente nouvelle avant Metz

Publié par Jules le 15 avril 2022 à 14:58

Clermont Foot : Le CF63 joue contre le FC Metz ce week-end. Avant ce match décisif, Pascal Gastien vient de recevoir une très bonne nouvelle.

Clermont Foot : Des retours importants dans l'effectif

Le Clermont Foot, qui n'est pas encore sauvé de la relégation cette saison, devra faire un bon match à Metz pour s'éloigner de la zone rouge. Plusieurs joueurs de Pascal Gastien seront absents ce week-end, notamment Cédric Hountondji, indisponible jusqu'à la fin de la saison avec le club auvergnat. Néanmoins, le coach du CF63 pourra compter sur le retour de plusieurs éléments centraux, notamment en défense, alors que le club accuse le coup dans ce secteur de jeu depuis plusieurs semaines.

En effet, deux joueurs du Clermont Foot seront enfin disponibles ce week-end. Salis Abdul Samed, suspendu lors du dernier match, fera son retour avec Clermont, a fortiori en tant que titulaire pour le match face au FC Metz. Ensuite, Vital N'Simba, touché au mollet et absent lors de la lourde défaite contre le Paris Saint-Germain (1-6), était de retour à l'entraînement ce jeudi. À voir si Pascal Gastien prendra le risque de titulariser l'international congolais (1 sélection) pour le match de dimanche.

Clermont Foot : Une fin de saison minée par les absences

Cette fin de saison est assez chaotique pour le promu clermontois. Avec cinq défaites sur les cinq derniers matches, dont deux claques contre le LOSC (4-0) et contre le PSG (1-6), le maintien, un temps à portée de main, pourrait bien filer entre les doigts de Pascal Gastien. Et pour cause, le Clermont Foot est torpillé par les blessures et les suspensions avec notamment plusieurs de ses cadres absents jusqu'à la fin de la saison.

Dans l'optique du prochain match à Metz, Alidu Seidu est suspendu, mais ce ne sera pas le seul joueur important du Clermont Foot à rater cette rencontre décisive pour le maintien. Cédric Hountondji et Jason Berthomier rateront aussi ce match, mais aussi et surtout toute la fin de saison pour cause de blessure. Deux titulaires en moins pour Pascal Gastien qui va devoir faire preuve d'inventivité pour assurer un maintien qui se jouera dans un mouchoir de poche.