Barça Mercato : Un grand défenseur poussé vers la sortie par Xavi

Publié par Thomas G. le 15 avril 2022 à 18:50

Barça Mercato : Après l'élimination de Barcelone en Ligue Europa face à l'Eintracht Francfort, le sort d'un défenseur français a été scellé par Xavi.

Barça Mercato : Xavi tape du poing sur la table

La défaite face à l’Eintracht Francfort a déjà fait une victime à Barcelone. Cette débâcle à domicile a provoqué l’élimination du club en Ligue Europa. Mais pas que. Xavi aurait pris une décision drastique sur l’avenir d’un défenseur. Selon les informations du journal espagnol Sport, Clément Lenglet ne rentre plus dans les plans de Xavi. Depuis l’intronisation de l’entraîneur catalan, son temps de jeu a radicalement diminué. L'ancien milieu du Barça aurait annoncé à ses dirigeants qu’il ne comptait plus sur le défenseur central.

L'international français a perdu la confiance de ses dirigeants suite à l'accumulation d'erreurs ces dernières semaines. Le défenseur formé à l’AS Nancy Lorraine devrait donc être vendu cet été. Acheté en 2018 pour 35 millions d’euros, les Blaugranas auraient fixé son prix de vente à 15 millions d’euros. Clément Lenglet veut changer d’air, il sait que son avenir est bouché en Catalogne. Il souhaiterait rebondir le plus vite possible pour retrouver l’Équipe de France. Son objectif est de participer à sa première Coupe du Monde avec les Bleus. Selon les informations de la presse espagnole, Arsenal, Newcastle et l’Inter Milan sont venus aux renseignements.

Saison blanche pour le Barça

La saison européenne du Barça est terminée. Les Catalans ont perdu leur dernier espoir de remporter un titre cette saison. Un match particulier au Camp Nou, puisque les Allemands ont envahi le stade. Xavi et Joan Laporta n’ont pas digéré cette ambiance durant laquelle les Blaugranas se sont faits copieusement sifflés à domicile. Le président du Barça a déclaré : « Cela ne se reproduira plus jamais. Nous avons des informations sur ce qu’il s’est passées.C’est scandaleux et honteux. » Pour ne rien arranger, les Catalans ont perdu Pedri sur blessure. L’international espagnol devrait manquer la fin de saison.