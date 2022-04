RC Lens Mercato : Avant le LOSC, Le RCL dupé par un club belge !

Publié par Jules le 15 avril 2022 à 17:14

RC Lens Mercato : Alors que le RCL dispute un derby essentiel face au LOSC ce week-end, Franck Haise s'est exprimé sur un retour pour le moins surprenant.

RC Lens Mercato : Un joueur de retour mais inutilisable

En conférence de presse d'avant-match, hier, Franck Haise est revenu sur plusieurs sujets avant le derby très important face au LOSC samedi soir. Si Arnaud Kalimuendo en a profité pour évoquer son avenir, le coach a eu le droit à d'autres interrogations. Parmi les questions posées par les journalistes, l'une d'elles portait sur un cas un peu particulier, celui de Steven Fortes, prêté à Ostende par le RC Lens et pourtant bel et bien présent à l'entraînement avec le Racing Club hier. Une question sur la situation du joueur a été formulée à Franck Haise qui s'est exprimé sur le joueur.

Steven Fortes était revenu, il y a quelques semaines de prêt, car il était apparemment victime d'une déchirure des ligaments croisés, d'où son retour dans le nord de la France pour soigner cette blessure, or, une telle blessure aurait dû l'éloigner des terrains pour un long moment et il n'aurait donc pas pu être présent à l'entraînement avec le RC Lens cette semaine. À la question, Franck Haise a rebondi avec un grand sourire et une réponse assez particulière.

RC Lens Mercato : Ostende a menti au RCL sur Steven Fortes

Comme le déclare Franck Haise lui-même au sujet du joueur, le club belge d'Ostende, où est prêté le joueur n'a pas vraiment été honnête sur la blessure de Steven Fortes. Le coach du RC Lens explique que le joueur " a eu un problème de genou, on l’a récupéré pour essayer de comprendre, mais ce n’est pas tout à fait ce qui a été évoqué ". Une situation étonnante qui pourrait être motivée par le désir du club belge de ne pas conserver plus longtemps le défenseur afin de ne pas s'occuper de son rétablissement, ni de sa récupération.

Comme l'a justement souligné Franck Haise, " le championnat Belge s’arrête bientôt ", raison pour laquelle le RC Lens " fait la guérison pour l’an prochain, puisqu’il est encore sous contrat ". Une sacrée entourloupe de la part du club belge, qui ne semble pas avoir été honnête avec le RCL sur ce dossier. Quoiqu'il en soit, le défenseur de 29 ans ne pourra néanmoins pas porter les couleurs du Racing à nouveau cette saison.