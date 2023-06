Alors que plusieurs mouvements devraient avoir lieu cet été au RC Lens, un défenseur a officialisé son départ du RCL il y a quelques heures.

Mercato RC Lens : Steven Fortes annonce son départ du RCL

Arrivé au RC Lens en 2019, où il aura disputé 57 matches au total, Steven Fortes a annoncé jeudi soir via son compte Instagram qu'il quittait définitivement le club Sang et Or, lui qui arrivait au bout de son contrat. "Chers Lensois, après plus de 4 saisons passées ici, il est temps pour moi de m’en aller. En signant ici en janvier 2019 je savais que je m’engageais dans un club mythique mais comme on dit, il y a des choses qui se racontent et d’autres qui se vivent... et ce que j’ai vécu ici je ne l’oublierai jamais !"

Au cours de son aventure, Steven Fortes n'était pas un titulaire indiscutable au sein de la défense lensoise. Il était plutôt utilisé comme un joueur de rotation par Franck Haise. Cette saison, il n'a pris part qu'à une seule rencontre, et il est difficile de savoir de quoi son avenir sera fait dans les prochaines semaines.

D'autres départs à prevoir au RC Lens

En plus de Steven Fortes, le RC Lens pourrait voir d'autres joueurs quitter le club cet été. Annoncé sur les tablettes du RB Leipzig depuis quelques jours, Loïs Openda s'est d'ores et déjà mis d'accord avec le club allemand, et attend désormais que les deux parties s'entendent sur les modalités du transfert. Dernièrement, les dirigeants du pensionnaire de Bundesliga ont formulé une offre de 30 millions d'euros refusée par les Sang et Or.

L'autre départ à prévoir concerne le défenseur autrichien Kevin Danso. Ultra performant cette saison en ayant disputé la quasi totalité des matchs de son équipe, le joueur de 24 ans est extrêmement courtisé en Italie, où le Milan AC semble tenir la corde à l'heure actuelle. Une chose est sûre, les prochaines semaines s'annoncent agitées au RC Lens.