RC Lens Mercato : PSG, Kalimuendo fait une annonce sur son avenir

Publié par Jules le 14 avril 2022 à 16:58

RC Lens Mercato : Alors que les Sang et Or se déplacent à Lille pour un derby important, Arnaud Kalimuendo s'est prononcé sur son avenir.

RC Lens Mercato : Un revirement de situation pour Kalimuendo ?

Le RC Lens disputera un derby important ce week-end contre le LOSC qui pourrait bien décider de l'issue de la saison de chacune des deux équipes. Respectivement 8e et 7e de Ligue 1, les deux formations nordistes vont lutter pour une place en Coupe d'Europe, et une défaite samedi pourrait tout compromettre. Arnaud Kalimuendo, en conférence de presse d'avant-match au côté de Franck Haise, s'est, quant à lui exprimé sur son futur au club et sur une potentielle année de plus sous les couleurs lensoises.

Questionné sur son avenir, l'attaquant du PSG, prêté au RC Lens depuis deux saisons s'est exprimé à ce sujet et laisse planer le doute sur son futur. "Tout peut aller si vite", a-t-il déclaré, avant d'ajouter, "j’ai passé 2 bonnes années ici. Je vais prendre ma décision en fin de saison". De quoi donner l'espoir aux supporters Lensois de conserver l'international U21 au club. Auteur de 9 buts en Ligue 1, cette saison, Kalimuendo est l'un des joueurs essentiels de la ligne d'attaque de Franck Haise cette saison.

Arnaud Kalimuendo veut se concentrer sur l'Europe

Si Arnaud Kalimuendo n'a pas encore tranché pour son avenir, quelques pistes permettent de supposer qu'une qualification en Coupe d'Europe en fin de saison pourrait le convaincre de rester au RCL. Pour le moment, tout ce que veut le joueur, c'est se concentrer sur la fin de saison avec les Sang et Or. Comme il le déclare lui-même, "il y a encore de belles choses à faire d’ici la fin de saison et je veux très bien terminer". L'heure n'est donc pas encore au choix pour le Titi qui souhaite aider le RC Lens à disputer l'Europe la saison prochaine.

Le match de ce week-end sera donc déterminant pour la fin de saison, mais ArnaudKalimuendo ne veut pas se mettre trop de pression car, quoiqu'il arrive, rien n'est encore joué. "On ne peut pas dire que ce match nous permettra de jouer l’Europe ou non. Mais oui, c’est un match capital", a-t-il conclu. Dans tous les cas, alors que le RC Lens devrait se séparer de Seko Fofana cet été, le club serait bien inspiré de conserver Kalimuendo, qui pourrait devenir un joueur majeur de l'effectif Sang et Or.