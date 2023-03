Publié par Enzo Vidy le 10 mars 2023 à 23:04

Alors que le RC Lens se déplace à Clermont dimanche, Franck Haise a annoncé deux retours dans les rangs du RCL pour cette rencontre.

Le podium en ligne de mire. Voilà l'objectif principal de ce déplacement à Clermont pour le RC Lens dimanche après-midi. Après le match nul concédé à Bollaert face au LOSC le week-end dernier, la victoire est impérative sur la pelouse du stade Gabriel-Montpied, sous peine de voir l'AS Monaco s'échapper avec la 3e place.

Une rencontre loin d'être simple pour les Sang et Or, face à une équipe clermontoise qui réalise une saison assez surprenante, avec notamment une belle 11e place au classement. De plus, le RC Lens éprouve quelques difficultés hors de ses bases, puisqu'il occupe seulement la 8e position si l'on prend en compte les matchs à l'extérieur. Néanmoins, le RC Lens va pouvoir s'appuyer sur deux retours pour cette rencontre, comme l'annonce Franck Haise en conférence de presse.

RC Lens : Fortes et Claude-Maurice dans le groupe face à Clermont ?

L'infirmerie du RC Lens, bien remplie depuis plusieurs semaines, commence enfin à se vider. Présent face à la presse ce vendredi, Franck Haise a annoncé les retours de Steven Fortes et d'Alexis Claude-Maurice, tout en précisant qu'ils pouvaient tous les deux prétendre à une place dans le groupe qui se rend à Clermont dimanche.

De plus, plusieurs blessés de longue date sont sur la voie d'un retour à la compétition. C'est notamment le cas de Jimmy Cabot et de Wesley Saïd qui ont repris l'entraînement individuel ces derniers jours. Dans une période où les échéances vont être importantes, Franck Haise aura besoin d'avoir un effectif bien garni, et ces différents retours sont une très bonne nouvelle pour le coach Sang et Or et le RCL qui veulent être européens à l'issue de la saison.