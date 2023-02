RC Lens : Quatre forfaits au RCL pour le déplacement à Brest

Publié par Enzo Vidy le 03 février 2023 à 17:15

Après la défaite face à Nice mercredi dernier, le RC Lens se déplace à Brest dès dimanche et enregistre quatre forfaits pour ce match.

Le RC Lens connaît un léger coup de mou depuis 2 matches. D'abord tenus en échec sur la pelouse de l'ESTAC (1-1), les Sang et Or ont concédé leur deuxième défaite de la saison mercredi soir à Bollaert, en s'inclinant 1-0 face à l'OGC Nice. Les conséquences au classement ont été immédiates pour le RCL, avec la perte de la deuxième place suite au succès de l'OM quelques heures plus tôt.

Néanmoins, Franck Haisene veut pas s'alarmer, et le RC Lens a la chance de rejouer dès dimanche pour rapidement corriger le tir. En déplacement sur la pelouse du stade Francis Le Blé pour y affronter le Stade Brestois, les Lensois devront réussir à se sortir du piège breton sans accroc.

Et la tâche sera loin d'être simple pour le RC Lens, car le SB29 va mieux depuis plusieurs semaines, et l'effectif du RCL sera fortement diminué pour ce déplacement important.

RC Lens : Le RCL est décimé pour aller à Brest dimanche

Présent ce vendredi après-midi en conférence de presse à 48 heures du déplacement à Brest, Franck Haise a fait un point sur les joueurs disponibles pour ce match, et annonce d'ores et déjà 4 forfaits au RC Lens, à savoir les absences de Massadio Haïdara, Alexis Claude-Maurice, Steven Fortes ainsi que Wesley Saïd. En ce qui concerne le dernier cité, les nouvelles ne sont pas très bonnes : "Sur une faute non sifflée en début de seconde période, Wesley s'est fait une grosse entorse du ligament latéral interne, c'est 6 à 8 semaines d'arrêt".

Des coups durs à répétition pour le RC Lens, qui va devoir faire abstraction de cet enchaînement de pépins physiques pour relever la tête et retrouver le chemin de la victoire dimanche à Brest.