RC Lens Mercato : Le RCL acte un retour plus tôt que prévu !

Publié par ALEXIS le 23 mars 2022 à 15:36

Un joueur prêté par le RC Lens à Ostende, lors du mercato estival, est revenu plus tôt que prévu. Et pour cause, il est blessé pour le reste de la saison.

RC Lens : Ostende, Steven Fortes est blessé et son prêt écourté

Le RC Lens a prêté Steven Fortes au KV Ostende en Belgique, le dernier jour du mercato estival. Il était prêté pour un an jusqu’au 30 juin 2022. Mais le défenseur central ne finira pas la saison avec le club belge, son prêt est écourté. Victime d’une grave blessure (déchirure des ligaments croisés d'un genou), sa saison est d’ores et déjà terminée. Il ne rejouera plus cette saison. Dès lors, il rentre à Lens pour se faire soigner et entamer sa longue période de convalescence.

« La saison de Steven Fortes est terminée ! Le défenseur d'Ostende a subi une déchirure des ligaments croisés. Il retourne dans son club d'origine, au RCL, afin de poursuivre sa rééducation », a fait savoir Ma Pro League. Steven Fortes a fait 17 apparitions dans le championnat belge et a été titulaire autant de fois. C’est donc un crack de l’équipe du coach Yves Vanderhaeghe qui va manquer les dernières journées de la Jupiler Pro League.

Énième blessure pour le défenseur du RCL

Ce n’est pas la première fois que Steven Fortes se blesse gravement. Alors qu’il était encore au Havre AC (2016-2017), il avait été victime d’un étirement du ligament interne du genou et avait été indisponible deux mois et demi, à partir de la mi-mars 2017. Toujours selon l’historique de ses blessures sur Transfermarkt, le joueur de 29 ans avait eu un souci au genou et avait été indisponible près de 4 mois, lors de l’exercice 2017-2018, quand il jouait encore au Toulouse FC.

Arrivé au RC Lens en janvier 2019, Steven Fortes avait contracté une première blessure au ménisque en septembre 2019 et avait été absent 125 jours. En début de saison, l’international cap-verdien (9 sélections) avait eu un souci musculaire avant son prêt à Ostende.