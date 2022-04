OM Mercato : Un deal improbable se profile pour Dimitri Payet !

Publié par Timothée Jean le 15 avril 2022 à 23:28

OM Mercato : Payet prêt à rejoindre Gignac et Thauvin au Mexique ?

Dimitri Payet pourrait-il quitter l’Olympique de Marseille ? Aux yeux des dirigeants marseillais, cette option est inimaginable, tant le joueur reste un pion incontournable pour le club. Pourtant, ces belles performances attirent l’attention de plusieurs clubs étrangers. Ce jeudi soir, le capitaine marseillais a encore fait parler sa virtuosité. Déjà buteur et passeur lors du match aller, le milieu offensif de 35 ans a été le grand artisan du succès de son équipe contre le PAOK Salonique. Il a inscrit l’unique but de la rencontre, permettant à l’OM de s’imposer sur la plus petite des marges (0-1) sur la pelouse du club grec. Cette nouvelle performance de Dimitri Payet ne laisse pas insensibles les Tigres de Monterrey (au Mexique).

Sur son compte Twitter officiel, le club mexicain a commenté la prestation remarquable du meneur de jeu de l’ OM avec une image pour le moins intrigante. Cette illustration est perçue comme la preuve manifeste que les Tigres de Monterrey suivent de près le Réunionnais et seraient ravis de l’accueillir. Dimitri Payet pourrait ainsi retrouver ses anciens coéquipiers André-Pierre Gignac et Florian Thauvin au Mexique. Mais encore faut-il que les dirigeants mexicains passent à l’offensive dans ce dossier.

L’ OM n’a pas l’intention de céder Dimitri Payet

Quoi qu’il en soit, ce supposé intérêt des Tigres pour Dimitri Payet semble voué à l’échec. Car l’ OM tient à son joueur vedette et n’a pas l’intention de séparer de lui. Cette position ferme est d’ailleurs partagée par le principal concerné. Le capitaine marseillais répète, dès que l’occasion se présente, qu’il est pleinement épanoui à l’Olympique de Marseille. Et il n’a pas du tout l’intention de changer d’air. Lié au club phocéen jusqu’en juin 2024, l’international français souhaite terminer sa carrière au Vélodrome. Ses éventuels prétendants sont donc prévenus.