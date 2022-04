AS Monaco : Des premières nouvelles de Ben Yedder après Rennes

Publié par Ange A. le 16 avril 2022 à 06:38

AS Monaco : Buteur contre le Stade Rennais, Wissam Ben Yedder a donné de ses nouvelles après avoir quitté ses coéquipiers prématurément.

AS Monaco : Ben Yedder rassure après Rennes

L’AS Monaco continue sa belle série en Ligue 1. Vendredi, l’ASM a fait un pas de plus vers le podium en dominant le Stade Rennais au Roazhon Park (2-3). Rennes avait pourtant ouvert le score dès la 3e minute par Flavien Tait. Vanderson a rétorqué à la 12e minute avant que Wissam Ben Yedder (57e) et Myron Boadu (77e) ne donnent l’avantage aux Monégasques. Buteur contre le SRFC, Ben Yedder a tenu à rassurer sur son état après la rencontre. Sa sortie avant le dernier quart d’heure était source d’inquiétude. Comme le révèle le capitaine du club princier, il n’y a pas de crainte à son sujet.

« Ça va, j’ai eu des crampes au mollet, ça m'a tiré un peu. J’ai essayé de continuer mais ça me tirait trop au bout d’un moment. J’ai préféré laisser ma place et il [Boadu] a marqué donc c’est bien », a expliqué l’attaquant tricolore au micro de Prime Video après le match.

Un sérieux avertissement avant Nice

Avec sa victoire sur le Stade Rennais, l’AS Monaco remonte provisoirement à la 4e place de Ligue 1 Uber Eats. Le club de la Principauté ne compte plus que trois points de retard sur le Stade Rennais (3e). Lors de sa prochaine sortie, Wissam Ben Yedder et les siens retrouveront l’OGC Nice (5e), un autre candidat à l’Europe. Le capitaine monégasque se projette déjà sur ce derby crucial dans la course aux courses européennes. Il espère que l’ASM pourra entretenir sa belle dynamique actuelle.

« On enchaîne une quatrième victoire consécutive, ça fait un moment que ça nous était pas arrivés. Comme je l’ai dit, on verra à la fin où on sera. On va prendre match par match. On a encore un gros match avec le derby », a-t-il indiqué.