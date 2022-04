OM Mercato : Forte concurrence européenne sur une cible de Marseille

Publié par ALEXIS le 16 avril 2022 à 14:24

OM Mercato : L’OM a coché le nom d’une pépite de l’Inter Milan, mais le club phocéen doit déjà affronter la forte concurrence de 3 grands clubs d’Europe.

OM Mercato : Satriano pour faire oublier le dossier Milik ?

En quête de renforts en attaquant en vue de la saison prochaine, l’ OM est séduit par le profil de l’attaquant de Martin Satriano de l’Inter Milan. Prêté au Stade Brestois en janvier 2022, ce dernier a tapé dans l’oeil de l’Olympique de Marseille grâce à ses prestations avec le club de Ligue 1. Le très prometteur avant-avant-centre uruguayen est courtisé pour prendre la place Arkadiusz Milik, au cas où le transfert définitif du joueur prêté par le SSC Naples n’aboutit pas. En effet, l’ OM est enclin à lever l’option d’achat assorti au prêt du buteur polonais, mais ce dernier n’a pas encore pris sa décision sur son avenir. Il veut regarder les propositions qu’il aura d’ici la fin de la saison et l’ouverture du mercato estival, avant de faire son choix. C’est la raison pour laquelle, la direction marseillaise vise Martin Satriano en plan B. À la recherche de jeunes joueurs talentueux et prometteurs, le LOSC et l’OL seraient également sur le coup pour la pépite de 21 ans, auteure de 4 buts avec Brest en 10 matchs de championnat disputés.

OM Mercato : Naples, Dortmund et l'Atlético sur la pépite de l'Inter

En plus de la concurrence en Ligue 1, l’ OM doit affronter celle de quatre clubs étrangers, dont trois grosses pointures. D’après les informations rapportées par le Telegraph, l’attaquant sous contrat à l’Inter Milan jusqu'en juin 2027 est aussi dans le viseur du Napoli (en Serie A), du Borussia Dortmund (en Bundesliga) et de l'Atlético Madrid (en Liga), tous des cadors européens. En Italie, le FC Torino serait aussi sur les rangs pour récupérer Martin Satriano. Il faut noter que ce dernier fait partie des joueurs que les Nerazzurri veulent vendre pendant le mercato d’été. D’après l’estimation de Tranfermarkt, sa valeur marchande est de 4 M€ sur le marché des transferts. Un montant qui représente le tiers de l’indemnité de transfert fixée par Naples à l’ OM pour Milk, soit 12 M€.