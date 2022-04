PSG Mercato : 10M€, accord proche pour Sergio Ramos au Paris SG ?

Publié par JEAN-LUC D le 16 avril 2022 à 17:54

PSG Mercato : Arrivé libre l’été passé, Sergio Ramos pourrait ne pas faire long feu au Paris SG. La direction parisienne voudrait déjà se séparer de lui.

PSG Mercato : Sergio Ramos poussé vers la sortie à Paris

Alors que les rumeurs enflent sur son avenir avec le Paris Saint-Germain, Sergio Ramos a récemment déclaré sur Prime Video : « j’aimerais jouer entre 4 et 5 ans de plus à haut niveau puis vivre une autre expérience. J'ai deux ans au PSG, on va essayer d'en faire trois et puis on verra. Tant que le physique tient, je pense réussir à garder l'esprit concentré. »

Mais ce samedi, le site espagnol Todofichajes a révélé que le Paris Saint-Germain a clairement fait comprendre aux représentants de l’ancien capitaine du Real Madrid qu’il devra se trouver un nouveau point de chute cet été. Arrivé dans la peau d’un leader qui devait apporter sa grinta au vestiaire parisien, le défenseur central s’est finalement avéré être un flop. Avec seulement sept petites apparitions avec zéro match en Ligue des Champions, Ramos n’est plus le bienvenu au PSG.

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2023, l’ancien joueur du FC Séville pourrait ainsi quitter la capitale à l’issue de la saison. D’autant que selon le média ibérique, Nasser Al-Khelaïfi serait même disposé à le libérer en lui payant le reste de salaires prévus dans son contrat, soit environ 10 millions d’euros. Et cela tombe bien puisqu’un club discuterait déjà avec le Champion du monde 2010.

PSG Mercato : Beckham va passer à l’action pour Sergio Ramos

En effet, le journaliste turc Ekrem Konur confirme sur son compte Twitter ce samedi que l’Inter Miami serait prêt à récupérer Sergio Ramos durant l’intersaison. La franchise américaine de David Beckham serait même déjà en pourparlers avec le clan Ramos. Les discussions entre les deux parties tourneraient autour d’un contrat de deux ans, soit jusqu’en 2024.

Déterminé à aller jusqu’au bout de son engagement avec le Paris Saint-Germain, Sergio Ramos pourrait ainsi recevoir une belle proposition de l’Inter Miami dans les semaines à venir. Reste maintenant à voir si le joueur de 36 ans acceptera de quitter la Ligue 1 pour aller terminer sa carrière en MLS.

Affaire à suivre donc…