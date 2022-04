PSG Mercato : L’énorme pari à 0€ de Leonardo pour l'été

Publié par Ange A. le 18 avril 2022 à 09:15

PSG Mercato : Le titre presqu’en poche, Leonardo aurait opté pour une nouvelle stratégie auprès des jeunes du Paris Saint-Germain.

PSG Mercato : Leonardo sort son joker pour les titis

Le Paris Saint-Germain a fait un pas important vers son 10e sacre en Ligue 1 dimanche. Le PSG a dominé l’Olympique de Marseille (2-1), son dauphin au Parc des Princes. Grâce à ce succès, Paris dispose désormais d’une avance de 15 points sur l’OM. Le championnat pratiquement assuré, Leonardo compte conforter ses pépites. Selon Julien Maynard, le plan du directeur sportif parisien serait d’offrir davantage de temps de jeu à ces jeunes afin de pouvoir les conserver. Certains en fin de contrat comme Xavi Simons ou le très courtisé El Chadaille Bitshiabu pourraient claquer la porte. Ceci pour disposer d’un meilleur temps de jeu. Chose loin d’être évidente au vu de l’effectif de Mauricio Pochettino.

« Depuis plusieurs semaines, la direction du PSG tente de rassurer ses jeunes en leur assurant qu’ils bénéficieront de plus de temps de jeu une fois le titre de champion de France acquis. C’était notamment le message passé par Leonardo à El Chadaille Bitshiabu la semaine passée », assure le journaliste sur Twitter.

Une tendance confirmée par Mauricio Pochettino

Pour cette fin de saison, Mauricio Pochettino n’exclut pas en effet d’offrir davantage de temps de jeu aux titis. Pour ses six prochains matchs, le futur champion de France n’aura plus de grosses pointures à affronter. « Je pense que ça va être difficile de les garder, mais ça va être l’opportunité de lancer quelques jeunes joueurs sur le terrain pour le futur, leur futur et celui du club. Ca va donner l’opportunité de jouer en L1 […] On va trouver la manière de les motiver et d’être compétitif jusqu’à la fin de la saison », a confié l’entraîneur du Paris Saint-Germain après la victoire contre Marseille.