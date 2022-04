OL Mercato : Jean-Michel Aulas obtient un accord colossal à Lyon

Publié par JEAN-LUC D le 19 avril 2022 à 07:49

OL Mercato : Le marché des transferts de l’été n’est pas encore ouvert, mais Jean-Michel Aulas avance déjà sur certains dossiers prioritaires à Lyon.

OL Mercato : Une très bonne nouvelle tombe à Lyon

Jean-Michel Aulas continue de se battre pour pérenniser l’avenir de son Olympique Lyonnais. Le président des Gones vient ainsi d’arracher un accord important pour l’OL. En effet, selon les informations du quotidien L’Équipe, le club lyonnais et Maxence Caqueret ont trouvé un accord pour une prolongation de contrat après plusieurs mois de négociations. Sous contrat jusqu’en juin 2023 et annoncé dans le collimateur de plusieurs formations étrangères, le milieu de terrain formé à Lyon va pouvoir ainsi poursuive son aventure dans le Rhône et devenir même un des cadres du vestiaire de l’équipe conduite par Peter Bosz avec un salaire imposant.

Le journal sportif expliquant que le joueur de 22 ans, qui émargeait à environ 70.000 euros par mois, pourrait voir ses émoluments quadrupler avec son nouveau bail puisqu’il devrait percevoir désormais un peu plus de 300.000€ euros mensuellement. L’ancienne pépite du centre de formation de l’Olympique Lyonnais devrait également toucher une prime à la signature conséquente dans le cadre de son nouveau contrat. Toutefois, l’accord ne serait pas encore total puisqu’un dernier détail reste à être élucidé par les deux parties.

OL Mercato : Encore un dernier détail à régler pour Caqueret

Au terme d’une nouvelle réunion avec Jean-Michel Aulas et la direction de l’OL ces derniers jours, Maxence Caqueret a obtenu gain de cause pour renouveler son engagement. Outre son salaire qui va être multiplié par quatre, une importante prime à la signature, le natif de Vénissieux aurait également obtenu l’assurance d'être au cœur du projet avec en plus, le brassard de capitaine offert dans le futur.

L’international français olympique devrait bientôt accepter cette proposition, une fois que la durée du nouveau contrat aura été réglée, soit jusqu’en 2026 ou 2027. Toujours selon la même source, Caqueret pourrait être de retour pour le choc à Marseille, le 1er mai prochain.