Titulaire lors de la dernière défaite lyonnaise contre Brest (1-0), Maxence Caqueret a encore exprimé son mécontentement face à la presse.

OL : Maxence Caqueret s'insurge du contenu proposé

Défaits à Brest (1-0) samedi, les Gones de Fabio Grosso ont encore semblé désemparés. L'arrivée de l'Italien devait pourtant provoquer un éléctrochoc, après les mauvais résultats de son prédécesseur Laurent Blanc. Mais ce résultat est mérité pour des Rhodaniens qui auraient pu voler un point, en tenant quelques minutes de plus. La défense a malheureusement fini par céder, avec une réalisation de Steve Mounié à la 87ème minute.

Déjà auteur d'un coup de gueule après l'humiliation subie à domicile contre Montpellier (1-4, 2ème journée), Maxence Caqueret est encore monté au créneau. Le milieu de terrain de 23 ans s'est arrêté au micro de Canal+, et a lâché ses quatre vérités au sujet de son équipe : « On n’a pas été bons, on n’a pas su jouer au foot. On a subi du début à la fin. Encore une fois, c’est inadmissible. C’est nous qui sommes sur le terrain. Il faut assimiler les consignes du coach. On le dit à chaque fois mais il faut le faire pour regagner des matches. C’est une crise que l’on traverse » a-t-il grondé.

« On n'a pas gagné le moindre match et ce n'est pas normal »

Tout comme son coéquipier Alexandre Lacazette, Maxence Caqueret a bien du mal à expliquer la crise traversée par le club. Les discours sont quasi-similaires au fil des semaines, mais rien ne change dans le contenu proposé. Un constat inquiétant, d'autant que les joueurs en sont conscients et ne font rien pour changer la donne.

Malgré des moyens financiers et sportifs censés être supérieurs à de nombreuses équipes de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais se retrouve à jouer le maintien en ce début de saison. « On n’a pas gagné le moindre match et c’est pas normal. Il y a un gros souci, il faut changer les choses. Le coach peut nous apporter de bonnes choses. Il faut comprendre ce qu’il veut pour travailler ensemble » poursuit Caqueret, désabusé mais pas abattu. Seizième avec 2 points, l'OL peut se retrouver dernier de la Ligue 1 en cas de nul ou victoire de Lens et Clermont. Un bilan catastrophique après 6 journées de championnat.