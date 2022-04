Real Madrid Mercato : Une offre à venir pour le remplaçant de Carvajal

Publié par Jules le 19 avril 2022 à 17:04

Real Madrid Mercato : Le Real, qui multiplie ses pistes en défense, aurait déjà préparer une offre astronomique pour un joueur de Chelsea.

Real Madrid Mercato : 70 millions d'euros pour un défenseur des Blues

Le Real Madrid réalise une très belle saison, que ce soit au niveau national ou en Coupe d'Europe. Néanmoins, les Merengues risquent de perdre de nombreux joueurs cet été, libres ou vendus, et veulent donc se renforcer pour assurer au club un bel avenir. Dans cette optique, le club réfléchit à plusieurs pistes, notamment en défense, où un joueur semble sortir du lot, Reece James, qui évolue en Premier League, du côté de Chelsea.

Le journaliste turc, Ekrem Konur, révèle en effet que le Real Madrid serait en train de s'activer en interne afin de formuler rapidement une offre pour l'international anglais (10 sélections), pour le faire venir en Espagne dès cet été. Estimé à 55 millions d'euros environ, le latéral droit de 22 ans pourrait rapporter gros aux Blues. L'offre en préparation du côté de la capitale espagnole avoisinerait d'ailleurs les 70 millions d'euros. Une belle somme pour l'un des plus gros espoirs à son poste.

Real Madrid Mercato : La voie est libre pour Reece James

Pour le moment, malgré son très gros talent et son potentiel indéniable, le joueur de 22 ans ne fait pourtant pas l'objet d'un intérêt si prononcé pour cet été. En effet, le Real Madrid semble plutôt seul sur le dossier et paraît plutôt confiant quant à la venue du latéral anglais. Attention néanmoins à ce que l'intérêt déclaré des Merengues ne pousse pas d'autres clubs à se révéler. Le Real, qui est déjà à la lutte pour Endrick, pourrait peut-être profiter d'un dossier plus simple avec Reece James.

La potentielle arrivée de Reece James du côté du Real Madrid servirait à remplacer Dani Carvajal qui rentre tout juste dans la trentaine. Il s'agit donc d'une perspective d'avenir permettant à la Maison Blanche de rajeunir son effectif tout en recrutant un joueur qui a déjà prouvé son haut niveau. Le latéral de 22 ans, dont le contrat n'expire qu'en 2025, pourrait donc rallier l'Espagne contre une très belle somme cet été.