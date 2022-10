Real Madrid Mercato : Pérez se lance sur une star de Man City

Publié par Thomas le 31 octobre 2022 à 22:14

Dans l'optique de renforcer sa défense en 2023, le Real Madrid viserait une figure de Manchester City mais le dossier s'annonce complexe.

Real Madrid Mercato : Joao Cancelo, grand objectif des Merengues

Plutôt discret l’été dernier en termes de signatures, le Real Madrid compte offrir un souffle nouveau à son effectif pour 2023. Dotés d’une équipe qui mélange parfaitement expérience et jeunesse, les champions d’Europe voient toutefois quelques secteurs à renforcer en vue de la saison prochaine. Parmi ces postes à pourvoir, le côté droit de la défense fait figure de priorité pour les dirigeants merengues. Titulaire régulier sous les ordres de Carlo Ancelotti, l’Espagnol Dani Carvajal (30 ans) devrait voir débarquer prochainement de la concurrence à son poste. Si Alvaro Odriozola ou Lucas Vazquez peuvent dépanner à ce poste, le board madrilène souhaite s’offrir un latéral droit de haut niveau et aurait des vues du côté de Manchester City.

À en croire les informations du quotidien AS, le club de Florentino Pérez souhaiterait s’attacher les services de Joao Cancelo. La star de Manchester City serait l’élu à ce poste pour le mercato 2023 des Blancos afin de redynamiser leur défense et offrir un profil plus offensif que Carvajal. Auteur d’un début de saison en grandes pompes, l’international portugais serait tenté par une nouvelle expérience après déjà 4 saisons chez les Skyblues. Si sa relation avec Pep Guaridola est au beau fixe, une nouvelle désillusion de City en Champions League pourrait le pousser à rejoindre les spécialistes de la compétition l’été prochain.

Real Madrid Mercato : Un dossier complexe et coûteux pour les Merengue

Dans cette opération XXL, le Real devra mettre la main au portefeuille et faire face à une rude concurrence. Alors que le joueur se montre ouvert à un départ, les Merengues devront convaincre City de lâcher son latéral droit, dont la valeur est estimée à 70 millions d’euros. En parallèle, d’autres écuries pourraient se positionner en proposant un salaire plus conséquent au joueur. Le PSG garderait notamment toujours un œil sur lui pour offrir de la concurrence à Achraf Hakimi, bien que les relations entre les deux clubs ne soient pas idéales.