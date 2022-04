Barça Mercato : Xavi s'intéresse à un attaquant de Man City !

Publié par Thomas G. le 19 avril 2022 à 16:04

Barça Mercato : Xavi serait très intéressé par un attaquant de Manchester City. Les Blaugranas sont toujours à la recherche de renforts dans ce secteur.

Barça Mercato : Un Brésilien de Man City fait craquer Xavi

Après la nouvelle défaite du FC Barcelone face à Cadiz (0-1), le constat est sans appel, les Blaugranas ont besoin d’un nouvel attaquant. Cet été, les Catalans devraient se montrer actifs. Selon Sky Sports, le Barça serait intéressé par Gabriel Jesus. Les Blaugranas pourraient faire une offre de 30 millions d’euros pour l’international brésilien. Les dirigeants du Barça veulent profiter de l’arrivée probable d’Erling Haaland à Manchester pour convaincre Gabriel Jesus de rejoindre la Catalogne. Avec l’arrivée du buteur norvégien, le temps de jeu de Gabriel Jesus devrait encore se réduire. De plus, les dirigeants de Man City pourraient vendre le Brésilien pour renflouer ses caisses après la très coûteuse opération Haaland.

L’attaquant de 25 ans pourrait donc quitter Man City pour avoir plus de temps de jeu. Ce transfert qui lui permettrait d’avoir un rôle plus important en vue de la Coupe du Monde. L’international brésilien a plusieurs pistes car il est également pisté par Arsenal et Newcastle.

Le retour de la crise au Barça ?

Les Catalans ont subi un deuxième revers de rang à domicile après la défaite face à Francfort. Le Barça a perdu face au relégable, Cadiz, et les hommes de Xavi ont probablement dit adieu au titre de champion d’Espagne après ce résultat.

La semaine a été rude en Catalogne, car en plus de ces deux contre-performances, les Blaugranas ont également appris le forfait de Pedri pour le reste de la saison. Les Barcelonais vont vite devoir réagir pour ne pas se faire éjecter du top 4, synonyme de qualification lors de la prochaine Ligue des Champions. La fin de saison s'annonce compliqué pour les Blaugrans qui espèrent toujours convaincre Robert Lewandowski de signer cet été.