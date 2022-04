Arsenal : Deux nouveaux renforts avant le choc face à Chelsea !

Publié par Thomas G. le 20 avril 2022 à 15:22

Arsenal : Ce mercredi, les Gunners se déplacent à Chelsea pour un match capital pour la qualification en Ligue des Champions.

Arsenal : Arteta acte deux retours avant Chelsea

Arsenal est dans la tourmente. Les Gunners ont enchaîné trois défaites consécutives. Les hommes de Mikel Arteta doivent obligatoirement gagner ce soir. Une victoire à Stamford Bridge leur permettrait de se replacer dans la course à la Ligue des Champions. Devant eux, Tottenham est en grande forme. L’entraîneur espagnol devrait pouvoir compter sur le retour de deux éléments importants.

Blessé de longue, Takehiro Tomiyasu devrait revenir dans le groupe ce soir. Le joueur n’a plus joué depuis la réception de Liverpool en Carabao Cup en janvier. L’absence du latéral japonais s’est fait ressentir. Sans lui, les Gunners gagnent deux fois moins de matchs. D’autant plus que Cédric Soares, qui assurait l’intérim, n’a pas été à la hauteur. Le retour du Japonais va faire le plus grand bien à la défense d’Arsenal également amputé de Kieran Tierney.

Par ailleurs, Mikel Arteta pourra également compter sur le retour de son capitaine, Alexandre Lacazette. L’international français avait manqué le déplacement à Southampton à cause du Covid-19. Il avait assisté impuissant à la nouvelle défaite de ses partenaires. Lacazette sera précieux pour les Gunners, en panne d’efficacité ces dernières semaines.

Le derby de tous les dangers pour Arsenal

Les Gunners doivent impérativement aller chercher les trois points ce soir face aux Blues pour sortir la tête de l’eau. Chelsea serait bien inspiré d’entériner les derniers espoirs de leurs rivaux de Londres. À l’aller, les hommes de Thomas Tuchel l’avaient emporté 2-0.

Dans ce sprint final vers la Ligue des Champions, Arsenal ne peut pas concéder une quatrième défaite consécutive. Les Gunners vont jouer leur destin dans les prochaines semaines car ils affronteront tous leurs concurrents directs : Chelsea, Manchester United, West Ham puis Tottenham. Un calendrier chargé attend Arsenal qui veut aller chercher sa première qualification pour la Ligue des Champions depuis 6 ans.