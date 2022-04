Barça Mercato : Après Messi, un enfant du club va partir !

Publié par Thomas le 21 avril 2022 à 18:43

Barça Mercato : Avec le mercato ambitieux que prépare le FC Barcelone cet été, de nombreux départs sont à prévoir notamment celui d'un chouchou.

Barça Mercato : Le renouvellement continue en défense

Secteur jugé prioritaire ces derniers mois, l’arrière-garde barcelonaise devrait connaître du mouvement ces prochains mois. Face aux carences rencontrées à ce poste cette saison, le FC Barcelone a établi une short-list d’indésirables, priés de quitter le club cet été. Parmi ces joueurs, figurent notamment les Français Samuel Umtiti (qui n’a disputé qu’une rencontre cette saison) et Clément Lenglet, mais aussi l’Américain Sergiño Dest ou encore Oscar Mingueza.

Seulement, le Barça devrait dans le même temps connaître un départ plutôt inattendu dans ce secteur de jeu, celui du latéral droit Sergi Roberto. Figure importante du FC Barcelone, devenu le héros d’un soir lors de la célèbre remontada contre le PSG en 2017, l’international espagnol ne devrait pas prolonger au-delà de son contrat qui se termine en juin. Blessé depuis le début de saison, le joueur de 30 ans a vu son club formateur lui proposer un contrat d’une saison avec un salaire plutôt faible comparé à celui de ses coéquipiers.

D’après plusieurs médias locaux, dont Cadena SER, il y a très peu de chances que Sergi Roberto ne continue davantage en Catalogne, il devrait donc partir libre du Barça dans deux mois. Pour rappel, l’idée d’une prolongation traînait depuis plusieurs mois et aurait même pu se boucler en première partie de saison, seulement la blessure du défenseur a finalement fait rétropédaler le board barcelonais. Au total, l’Espagnol aura passé près de 12 ans en pro chez les Blaugranas, disputant au total 305 rencontres pour 12 réalisations.

La prolongation de Gavi en attente

Autre dossier chaud orchestré par Mateu Alemany, la prolongation du joyau Gavi était dans les petits papiers du club depuis un long moment maintenant. Initialement prévue cette semaine, la réunion entre le Barça et le clan du milieu de terrain a finalement été déplacée à la semaine prochaine, comme le révèle le journaliste Matteo Moretto. Le prodige espagnol de 17 ans voit son contrat courir jusqu’en 2023, et il est courtisé par plusieurs écuries européennes, dont Liverpool et Manchester City.