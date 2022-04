PSG Mercato : Après Neymar et Messi, Paris veut frapper au Barça

Publié par JEAN-LUC D le 19 avril 2022 à 19:34

PSG Mercato : Après Neymar et Lionel Messi, le Paris SG veut encore écoeurer le Barça. Un prodige de Xavi serait ainsi sur les tablettes des Rouge et Bleu.

PSG Mercato : Al-Khelaïfi insiste pour une pépite du Barça

Cinq ans après avoir choqué toute la planète football en levant la clause libératoire de Neymar Jr pour 222 millions d’euros et une saison après avoir chipé Lionel Messi, le Paris Saint-Germain préparerait un autre très vilain tour contre le FC Barcelone. Même si le dossier n’est pas du tout simple, le Qatar et ses pétrodollars voudraient arracher l'un des grands espoirs du club catalan lors du prochain mercato estival. En effet, d’après les informations du quotidien espagnol Sport, alors que la prolongation de la pépite Gavi, dont le contrat expire en juin 2023, traîne depuis des mois, plusieurs autres grosses formations européennes seraient déjà sur les rangs pour tenter de la récupérer à l’issue de la saison.

En cas d’échec des négociations, la direction des Blaugranas pouvant prendre la résolution de placer son joueur de 17 ans sur le marché cet été. À la lutte avec Liverpool et le Bayern Munich, le Paris SG aurait déjà fait comprendre aux représentants du jeune milieu de terrain qu’il était prêt à payer les 50 millions d'euros de sa clause libératoire. D’autant que la direction barcelonaise ne se montre pas vraiment rassurante concernant l’avenir du jeune international espagnol.

PSG Mercato : Le Barça fait le point pour Gavi

Révélation de la saison du côté du FC Barcelone, Gavi continue de faire étalage de tout son talent à chacune de ses apparitions sous les ordres de Xavi Hernandez. Malgré sa volonté de poursuivre avec son club formateur, les deux parties peinent à trouver un accord sur les termes d’une prolongation de son bail. Une situation qui a déjà mis en alerte maximale le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich et Liverpool de Jürgen Klopp, un des plus fervents admirateurs du crack catalan. Avant le match contre Cadix, lundi soir, Mateu Alemany a fait le point sur les dossiers Gavi et Sergi Roberto. Et le directeur du football du club culé a publiquement reconnu que le Barça rencontre des problèmes économiques sur ces deux affaires.

« Nous discutons avec Sergi Roberto et Gavi. Il y a des problèmes économiques et il est normal qu'il y ait un processus. Quand nous devons annoncer quelque chose, nous le ferons », a déclaré le collaborateur du président Joan Laporta dans des propos rapportés par Sport. Le PSG et les autres courtisans du prodige espagnol restent donc attentifs à la situation.

Affaire à suivre…