PSG Mercato : Prêt à partir, Navas fixe sa condition pour rester

Publié par JEAN-LUC D le 21 avril 2022 à 22:13

PSG Mercato : Après la victoire face à Angers SCO, Keylor Navas a lancé un message sur sa situation au Paris SG. Il n’exclut pas de partir à une condition.

PSG Mercato : Keylor Navas réclame du changement dans sa situation

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024, Keylor Navas pourrait prendre la lourde responsabilité de quitter le Paris Saint-Germain lors du prochain mercato estival. L’ancien gardien de but du Real Madrid n’a pas tourné autour du pot pour annoncer ses intentions pour la saison prochaine. En effet, s’il a jusque-là gardé le silence sur la rotation installée par Mauricio Pochettino pour le poste de gardien de but, l’international costaricien de 35 ans a prévenu ses dirigeants qu’il faudra bien faire un choix entre Gianluigi Donnarumma et lui pour le poste de numéro 1, sinon il ira voir ailleurs.

« Il faut étudier beaucoup de choses. J’ai une très bonne relation avec Gigio, je n’ai aucun problème avec lui. Bien sûr, je veux toujours jouer tous les matches. Si c’est une situation comme cette année, ce sera compliqué (de rester au PSG). On va voir ce qu’il se passera dans le futur. Ma famille est heureuse et moi aussi je suis content, ici à Paris. On va voir ce qu’il va se passer. Dans ma situation, il faut que ça change d’une manière ou d’une autre », a déclaré Keylor Navas au micro de Canal+ après la victoire du PSG à Angers (3-0), mercredi, à l’occasion de la 33e journée de Ligue 1. Et le message de l’ancien protégé de Zinédine Zidane a été reçu cinq sur cinq aux oreilles de l’entraîneur parisien.

PSG Mercato : Pochettino a répondu à Keylor Navas

En conférence de presse d’après-match, Mauricio Pochettino a réagi à la sortie de Keylor Navas, qui a jeté un énorme doute sur son avenir au Paris Saint-Germain si sa situation sportive ne changeait pas pour la saison prochaine. Avec à la présence de deux gardiens du top 5 mondial dans son effectif, le coach argentin des Rouge et Bleu a dû faire preuve de malice tout au long de la saison entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma. Mais l’ancien manager de Tottenham prévoit du changement en vue de la saison prochaine.

« La déclaration de Navas ? Je ne pense pas qu’il y ait un club au monde avec deux gardiens de cette envergure. La cohabitation s’est très bien passée. C’est une expérience inédite qui va nous permettre de mieux gérer à l’avenir », a expliqué le successeur de Thomas Tuchel.