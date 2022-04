PSG Mercato : Donnarumma, le nouveau coup de gueule de Navas

Publié par Ange A. le 21 avril 2022 à 05:04

PSG Mercato : Après la victoire contre Angers, Keylor Navas a jeté un froid sur son avenir en raison de la concurrence avec Donnarumma.

PSG Mercato : L’agacement de Keylor Navas après Angers

Le Paris Saint-Germain a fait un pas de plus vers son 10e sacre en Ligue 1 mercredi. Le PSG s’est imposé (3-0) sur la pelouse de l’Angers SCO. En raison de la victoire de Marseille contre Nantes (3-2), Paris devra patienter avant de célébrer son nouveau titre de champion de France. Contre le SCO, Mauricio Pochettino a choisi de titulariser Keylor Navas. Le portier costaricien a perdu en temps de jeu cette saison en raison de la signature de Gianluigi Donnarumma. Il s’est exprimé sur sa situation après la victoire des siens.

« Il faut étudier la situation, étudier beaucoup de choses. Au final, j’ai une très bonne relation avec Gigio. Il n’y a pas de problème avec lui. Bien sûr, je veux jouer tous les matchs et au final, c’est une situation, comme cette année, ça sera compliqué », a déploré l’ancien gardien du Real Madrid au micro de Canal+ Sport avant de jeter un froid sur son avenir dans la capitale.

Un départ en vue pour Navas de Paris ?

S’il se sent heureux avec sa famille à Paris, Keylor Navas n’exclut pas un départ du Paris SG. Prolongé en avril 2021, le Costaricien est encore sous contrat avec le PSG jusqu’en 2024. Une échéance désormais hypothétique en raison de sa situation complexe chez les Rouge et bleu. « On va voir ce qu’il se passera dans le futur. Ma famille est heureuse ici, moi aussi, je suis content, on me traite bien. On verra ce qu’il se passera mais il faut que ça change d’une manière ou d’un autre », a prévenu le portier de 35 ans.

Mis en concurrence avec Donnarumma, Navas a disputé 23 matchs comme titulaire cette saison. Il a concédé 21 buts et enregistré 8 clean-sheet. Son jeune rival italien en est à 20 buts encaissés et pour 8 clean-sheet en 22 rencontres.