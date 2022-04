OL : Bosz annonce une terrible nouvelle avant Montpellier

Publié par Ange A. le 22 avril 2022 à 04:13

OL : En marge de la réception du Montpellier Hérault SC ce samedi, Peter Bosz a confirmé un forfait de taille à Lyon pour cette affiche.

OL : Un grand absent à Lyon contre Montpellier

Battu sur la pelouse du Stade Brestois (2-1) mercredi, l’Olympique Lyonnais a de nouveau été freiné dans sa course à l’Europe. À cinq journées de la fin du championnat, l’ OL n’occupe que la 8e place de Ligue 1. Les Gones n’ont plus droit à l’erreur s’ils espèrent disputer une Coupe d’Europe la saison prochaine. Une victoire ce samedi contre Montpellier au Groupama Stadium s’avère donc impérative pour Peter Bosz et ses hommes. Mais pour ce rendez-vous, le coach lyonnais sera de nouveau privé d’Anthony Lopes. En conférence de presse, le technicien néerlandais a donné des nouvelles de son portier portugais. Le dernier rempart lyonnais avait reçu une béquille lors du déplacement à Strasbourg (1-1) lors de la 31e journée.

Anthony Lopes forfait contre le MHSC

Comme le note l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, la blessure d’Anthony Lopes est plus grave que prévu. Contre le Montpellier Hérault, le portier de 31 ans va rater son quatrième match d’affilée. « Il ne devrait pas être disponible ce samedi. La béquille qu’il a prise est vraiment grave et j’ai vu que sa cuisse avait bien grosse », a indiqué Peter Bosz.

En l’absence de Lopes, le coach de l’ OL devrait de nouveau titulariser Julian Pollersbeck. Le gardien suppléant peine à convaincre en l’absence du titulaire au poste. Il n’a pas réussi à garder sa cage inviolée lors de ses trois dernières titularisations. L’Allemand a concédé six buts dans cet intervalle, dont trois lors de l’élimination de Lyon en Ligue Europa. Reste maintenant à savoir s’il réussira à écœurer les attaquants montpelliérains samedi. Comme l’ OL, le MHSC est en quête de victoire après quatre sorties sans succès, dont trois défaites.