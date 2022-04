OL Mercato : 6 offres de rachat, Lyon fait un communiqué officiel !

Publié par Thomas le 22 avril 2022 à 11:43

OL Mercato : Après l'OM, c'est Lyon qui fait parler de lui cette semaine concernant une vente, sujet auquel le club a répondu ce vendredi.

OL Mercato : 6 offres importantes pour le rachat de Lyon

Alors que de nombreuses rumeurs évoquent un possible rachat de l’Olympique de Marseille dans les prochains mois, c’est désormais son rival lyonnais qui fait les gros titres ces jours-ci concernant un potentiel rachat du club. Après avoir appris le 9 mars dernier que deux des actionnaires de l’Olympique Lyonnais, Pathé et IDG Capital, cherchaient à vendre leurs parts, le média Bloomberg fait état ce jeudi de plusieurs offres d’investisseurs pour racheter l’entité rhodanienne.

Le média spécialisé dans la finance indique qu'au moins 6 offres importantes d'investisseurs américains et européens ont été reçues par l’ OL et que d’autres propositions de rachat sont attendues dans les prochains jours. Pathé et IDG détiennent 39% du capital d’ OL Groupe, société dirigée par Jean-Michel Aulas cotée à 140 millions de dollars (un record depuis 2015). D’après la source, les potentiels acheteurs entameront des réunions avec la direction la semaine prochaine. Dans tous les cas, Jean-Michel Aulas souhaiterait disposer de 28% des parts de l’entreprise, détentrice entre autres du Groupama Stadium. Face à l’annonce faite par le média américain, l’Olympique Lyonnais a toutefois tenu à clarifier la situation.

Lyon réagit à l’annonce de Bloomberg

Repris par de gros médias comme L’Équipe ou Boursier ce jeudi, l’annonce d’un rachat de l’ OL a poussé le club à clarifier la situation, rassurant notamment les supporters sur l’état de ses deux actionnaires. " À la suite des informations parues ce jour dans les médias, OL Groupe rappelle que Pathé et IDG Capital ont informé le marché par un communiqué de presse en date du 8 mars 2022 du fait qu'ils avaient décidé d’engager la banque Raine en vue d’évaluer leurs options stratégiques concernant leurs participations respectives dans OL Groupe, et qu’ils avaient reçu des marques d’intérêts de la part d’investisseurs ", a annoncé le club dans un communiqué.

L’Olympique Lyonnais confirme également les offres évoquées par Bloomberg, indiquant vouloir boucler l’opération " dans les meilleurs conditions possibles. OL Groupe confirme avoir connaissance du fait que des investisseurs ont manifesté leur intérêt en vue d'une opération permettant le désengagement de Pathé et d'IDG Capital de son tour de table. Certains d'entre eux ont également manifesté leur intérêt pour participer au renforcement de la structure financière de la société. La Direction générale d'OL Groupe est mobilisée afin de permettre l'aboutissement de ce processus dans les meilleures conditions possibles pour la société et l'ensemble de ses actionnaires, y compris ses actionnaires minoritaires. Cependant, comme le souligne la dépêche Bloomberg de ce jour, reprise notamment par le site internet Boursier.com, il n'y a aucune certitude que les travaux en cours déboucheront sur une opération ".