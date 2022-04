Vente OM : La nouvelle annonce fracassante de Pablo Longoria

Publié par Timothée Jean le 20 avril 2022 à 22:24

Longtemps évoquée, la Vente OM revient sans cesse du côté de Marseille. Pablo Longoria s’est exprimé sans ambages sur ce dossier.

Vente OM : Pablo Longoria rassure sur l’avenir du club

Cela fait maintenant plus d’un an que les rumeurs autour de la Vente OM animent l’actualité de l’Olympique de Marseille. Ces rumeurs sont surtout alimentées par Thibaud Vézirian. L’ancien journaliste de C8 assure que le milliardaire américain Frank McCourt cédera l’ OM à des investisseurs saoudiens, désireux de faire de l’ombre au Qatar et au Paris Saint-Germain. Il est même persuadé que le rachat du club phocéen « est déjà bouclé » entre les différentes parties et il ne resterait plus que l’officialisation de la vente l’ OM. Les futurs patrons du seul club français vainqueur d’une Ligue des champions seraient donc de riches dignitaires saoudiens. Ces derniers devraient également racheter le stade Vélodrome.

Mais l’actuel président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria, a de nouveau pris soin de tordre le cou à toutes ces spéculations qu’il qualifie de « fake. Les rumeurs concernant la vente du club me surprennent. Depuis janvier, le propriétaire a fait une déclaration, il est venu ici, il a dit aux fans que ce club n'est pas à vendre », a-t-il assuré dans une longue interview accordée à Tuttosport.

L’Olympique de Marseille n’est pas à vendre

Le président phocéen brise ainsi le rêve de certains supporters, qui s’imaginaient déjà l’arrivée de grands joueurs à Marseille grâce à la prospérité financière des Saoudiens. « Je suis désolé de décevoir ceux qui répandent de telles rumeurs : Marseille n'est pas à vendre », a-t-il assuré. Pablo Longoria, qui discute régulièrement le propriétaire du club phocéen, adresse ainsi un tacle à tous ceux qui diffusent des « fake news » autour de l’Olympique de Marseille. Reste à savoir si la réponse formelle du dirigeant espagnol sera suffisante pour convaincre les adeptes d’une improbable cession de l’ OM.