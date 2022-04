PSG-RC Lens : Mauvaise nouvelle pour le RCL dans la course à l'Europe

Publié par Jules le 22 avril 2022 à 11:41

PSG-RC Lens : Le RCL se déplace au Parc des Princes pour un match difficile, mais important contre le leader dans la course à l'Europe.

PSG-RC Lens : Gros coup dur pour les Sang et Or

Le déplacement à Paris, ce week-end, s'avère très compliqué pour le RC Lens. En effet, le PSG, qui peut valider son titre dès samedi, va forcément vouloir s'assurer une fin de saison tranquille et donc faire le nécessaire pour être champion dès demain. En plus de cela, une mauvaise nouvelle vient de tomber pour les Sang et Or, puisque les Artésiens devront faire sans leur public dans la capitale, comme décidé par le ministère qui a prononcé une interdiction de déplacement à l'encontre des supporters lensois.

On sait toute la ferveur qui entoure le RC Lens, d'autant plus dans un sprint final pour s'assurer une place européenne la saison prochaine. Si le déplacement au Parc des Princes n'est déjà pas évident, le fait d'être privé du douzième homme risque de rendre la tâche encore un peu plus dur pour un RCL très séduisant cette saison, mais qui reste tout de même en deçà du PSG, véritable mastodonte du championnat de France.

Un lourd passif entre les Parisiens et les Lensois

La rivalité entre les supporters parisiens et lensois ne date pas d'hier et ce sont justement les frictions passées qui justifient la décision du ministère de l'Intérieur d'interdire les supporters du RC Lens de se déplacer pour la rencontre face au PSG. Dans son arrêté, le ministre de l'Intérieur rappelle en effet "le déploiement le 29 mars 2008, au Stade de France, d’une banderole injurieuse à l’égard des habitants du nord de la France" lors de la finale de la Coupe de la Ligue.

Il pourrait donc s'agir d'un match à haute tension entre le RC Lens et le PSG. D'un côté, les Parisiens pourraient être sacrés dès demain, et de l'autre, les Sang et Or pourraient frapper un gros coup en engrangeant de la confiance et en se positionnant bien dans le sprint final. Ce sera également l'une des dernières occasions pour les Lensois de profiter de Seko Fofana, qui devrait quitter le nord de la France dès cet été.