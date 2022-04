OM Mercato : Après Kamara, Gerrard contrarie Longoria à Lens

Publié par Ange A. le 22 avril 2022 à 07:43

OM Mercato : Coach d’Aston Villa, Steven Gerrard voudrait torpiller les plans de Pablo Longoria sur l’une de ses vieilles cibles à Lens.

OM Mercato : Steven Gerrard menace encore Marseille

L’Olympique de Marseille a dominé le FC Nantes (3-2) mercredi au Vélodrome sous le regard d’une légende de Liverpool. Aujourd’hui entraîneur d’Aston Villa, Steven Gerrard était présent dans la tribune présidentielle lors de cette affiche. L’ancien capitaine des Reds n’a pas effectué le déplacement en Provence seul. Le technicien anglais était accompagné de Christian Purslow et Johan Lange. Les deux hommes sont respectivement président et directeur sportif du club de Premier League. Ils étaient tous présents au Vélodrome pour superviser Boubacar Kamara. Le minot est en fin de contrat et pourrait donc quitter l’ OM gratuitement au terme de la saison. Outre Kamara, Steven Gerrard pourrait contrarier Pablo Longoria sur une autre piste en Ligue 1.

Grosse bataille en vue pour Seko Fofana

Selon les informations de But Football, Seko Fofana serait également sur la short-list de Steven Gerrard. Le nom du milieu de terrain du RC Lens est associé à l’Olympique de Marseille depuis de longs mois. Le transfert de Fofana à Marseille avait même capoté lors du dernier mercato estival. Cela n’empêche pas l’international ivoirien de réaliser une nouvelle saison exceptionnelle avec les Sang et Or. Il n’a manqué aucun match du Racing cette saison et compte 9 réalisations et une passe décisive sur la campagne en cours. De quoi taper dans l’œil d’Aston Villa. Le 15e de Premier League ne serait pas le seul club du Royaume intéressé par Fofana.

Tottenham suivrait également les prouesses de Seko Fofana. Le club nord-londonien aurait même dépêché des scouts pour superviser le Lensois contre Nice et Lille lors des 31e et 32e journées. Autant dire que l’ OM devra batailler pour s’attacher les services de cette vieille cible. Sa valeur marchande est estimée à 20 millions d’euros sur Transfermarkt.