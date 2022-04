AS Monaco Mercato : La Juventus veut attirer un jeune monégasque

Publié par Jules le 22 avril 2022 à 19:43

AS Monaco Mercato : Tandis que l' ASM s'est bien replacé dans la course à l'Europe, la Juventus voudrait lui chiper un jeune très prometteur.

AS Monaco Mercato : Un jeune prometteur sur le départ cet été ?

L' AS Monaco est très bien revenu au classement et siège désormais à la 5e place, à égalité de points avec le RC Strasbourg (4e) et le Stade Rennais (3e). De quoi envisager une participation en Ligue des Champions la saison prochaine, si la fin de l'exercice actuel le permet. Quoi qu'il en soit, beaucoup de Monégasques ont brillé cette saison, et si l' ASM devrait perdre Aurélien Tchouaméni cet été, un autre jeune joueur de l'effectif pourrait lui aussi quitter le Rocher pour tenter sa chance dans un top club européen.

En effet, d'après les informations de Tuttosport, la Juventus s'intéresserait de très près à Benoît Badiashile, formé à l' AS Monaco. Le jeune défenseur central de 21 ans réalise une belle saison et il n'est donc pas surprenant de voir de gros clubs s'intéresser à lui. Alors qu'il lui reste encore deux ans de contrat sur le Rocher, le capitaine de l'Équipe de France espoir pourrait donc tenter sa chance en Italie, avec les Bianconeri, loin de l' ASM.

AS Monaco Mercato : La Juventus veut rajeunir son effectif

On le voit ces dernières semaines, la Juventus veut relancer son projet, un peu à l'arrêt depuis plusieurs saisons. Avec le départ de Cristiano Ronaldo l'été dernier et le très probable départ de Paulo Dybala, les Turinois peuvent créer un nouvel effectif de toute pièce, sans avoir besoin de le construire autour d'une individualité. C'est pourquoi le club souhaite recruter de jeunes joueurs, notamment le défenseur de l'ASM, BenoîtBadiashile, pour amorcer son nouveau projet.

Le club veut donc se renouveler en s'appuyant sur des jeunes joueurs bourrés de talent. Benoît Badiashile en fait partie. Lancé dans le monde professionnel à 17 ans par l' AS Monaco, il n'a cessé de progresser depuis, au point d'être aujourd'hui un titulaire indiscutable sur le Rocher. Malgré une longue blessure aux ischios cette saison, le joueur reste performant et est évalué autour de 28 millions d'euros. La Juve devra donc sortir le chéquier pour le jeune défenseur de 21 ans.