PSG Mercato : Pochettino s’en va, ça se précise pour le futur coach

Publié par JEAN-LUC D le 24 avril 2022 à 18:23

PSG Mercato : Alors que Pochettino devrait être licencié en fin de saison, le Paris SG serait en quête d'un nouveau coach. Et une piste se préciserait déjà.

PSG Mercato : Leonardo annonce la couleur pour Pochettino

Sauf surprise, Mauricio Pochettino ne devrait plus être sur le banc du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Nommé en janvier 2021 en remplacement de Thomas Tuchel, le technicien argentin n’est pas parvenu à faire passer un cap au club de la capitale. Bien au contraire. Après une nouvelle élimination précoce des Rouge et Bleu en Ligue des Champions, l’ancien manager de Tottenham devrait ainsi être remplacé sur le banc du PSG à l’issue de la saison. D’ailleurs, Leonardo a confirmé qu’il va y avoir des discussions avec Pochettino dans les semaines à venir.

« On doit parler avec lui. Il a un an de contrat avec nous. On doit voir un peu, par rapport à tout. Ce n’est pas que la question Pochettino. C’est vrai que c’était une saison lourde. Pour tout le monde. On doit parler avec des joueurs, pas seulement avec l’entraîneur pour clarifier des situations, pour décider de la stratégie pour la nouvelle saison. C’est un discours général et cela concerne tout le monde », a expliqué le directeur sportif parisien en zone mixte après le match contre le RC Lens (1-1), samedi soir, au Parc des Princes.

Le journal Le Parisien confirme ce dimanche que le sort de Pochettino est déjà scellé. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2023, l’ancien joueur du Paris SG va être remercié et laisser la place à un autre coach dont l’identité se préciserait de plus en plus.

PSG Mercato : Antonio Conte veut remplacer Pochettino

Désireux de relancer la machine après un nouveau fiasco européen, le Paris Saint-Germain serait prêt à se séparer de Mauricio Pochettino en lui versant ses derniers mois de salaire qui devraient s’élever à pas moins de 15 millions d’euros. En cas de départ du natif de Murphy, Antonio Conte se tiendrait d’ores et déjà prêt à venir lui succéder au Paris Saint-Germain. À en croire Le Parisien, le coach de Tottenham aurait confié à certaines de ses connaissances qui travaillent au Camp des Loges qu’il y a une possibilité de le voir débarquer dans la capitale cet été.

L’ancien sélectionneur de l’Italie aurait même discuté avec des émissaires de l’émir du Qatar sur son avenir et sa probable nomination en lieu et place de Pochettino. Une information confirmée en Italie par le Corriere dello Sport, qui assure que Conte serait bel et bien attiré par le projet parisien et l’opportunité d’entrainer une équipe avec des joueurs comme Lionel Messi. Toujours selon la même source, dans l’entourage de l’ex-entraîneur de Chelsea, la confiance quant à un accord avec la direction des Spurs en vue d’une séparation à l’amiable durant l’intersaison.

Surtout que Pochettino pourrait faire le chemin inverse pour revenir à Tottenham. Mais à l’instar de Zinedine Zidane, qui demeure la priorité numéro 1 des dirigeants parisiens pour le poste, Antonio Conte ne voudrait pas aussi travailler avec Leonardo, le directeur sportif des Rouge et Bleu.