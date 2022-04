OL : Karl Toko Ekambi pique encore les supporters lyonnais

Publié par Ange A. le 24 avril 2022 à 22:45

OL : Karl Toko Ekambi a remis une petite couche après sa brouille avec certains supporters de Lyon lors du carton contre Montpellier.

Battu par le Stade Brestois mercredi (2-1), l’Olympique Lyonnais a renoué avec la victoire samedi au Groupama Stadium. L’ OL l’a largement emporté face au Montpellier Hérault (5-2). Malgré ce carton, cette rencontre a encore démontré les tensions avec les supporters, remontés depuis l’élimination en Ligue Europa. Buteur contre le MHSC, Karl Toko Ekambi s’est attiré les foudres d’une partie des Bad Gones. La célébration de son but jugée provocatrice n’était pas du goût de certains fans. Lesquels n’ont pas hésité à siffler le Camerounais, pourtant le Lyonnais le plus décisif cette saison avec 17 réalisations et 6 passes décisives. L’attaquant lyonnais s’est exprimé sur les réseaux sociaux après les sifflets qu’il a reçus.

La dernière pique de Toko Ekambi

Karl Toko Ekambi a adressé un nouveau message aux supporters de l’Olympique Lyonnais. La dernière sortie de l’ailer camerounais risque encore de lui créer des soucis auprès de certains groupes de supporters lyonnais. « Merci à toute l’équipe et au vrai supporter de l’ OL », a inscrit l’attaquant comme légende d’une photo avec le reste de ses coéquipiers.

Le dernier épisode entre les supporters et Karl Toko Ekambi a secoué l’Olympique Lyonnais. Les joueurs, Peter Bosz et même Jean-Michel Aulas ont surtout fustigé l’attitude des Bad Gones. Le président lyonnais a déploré ce comportement et a même menacé de claquer la porte si des incidents de cette nature venaient à se reproduire. « On a franchi une situation qui, pour moi, n’est pas acceptable. Si ça doit perdurer, je préfère m'en aller. Le foot ce n’est pas ça. Quand on est président depuis 35 ans d’un club qu’on aime avec passion, on ne peut pas rester indemne de ce genre de chose », a prévenu le dirigeant rhodanien.