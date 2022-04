OL : En colère contre les supporters, Aulas fait une annonce choc

Publié par Ange A. le 23 avril 2022 à 22:58

OL : Jean-Michel Aulas a jeté un énorme froid sur son avenir à Lyon suite aux incidents survenus lors du succès contre Montpellier.

OL : Agacé par les supporters, Jean-Michel Aulas vers un départ

Le nouveau carton de l’Olympique Lyonnais ce samedi n’a pas suffi à calmer les tensions avec ses supporters. L’ OL a largement dominé le Montpellier Hérault au Groupama Stadium (5-2). Auteur du quatrième but lyonnais, Karl Toko Ekambi s’est attiré les foudres de quelques Bad Gones suite à sa célébration. Bien que meilleur buteur du club cette saison, l’attaquant camerounais a été pris à partie et sifflé par une frange de ces supporters. Une réaction épidermique que condamnent autant Peter Bosz que Jean-Michel Aulas. Après la rencontre, le président lyonnais a notamment pris la défense de son buteur. Courroucé par ce nouvel épisode, le dirigeant rhodanien a menacé de quitter le club.

Un nouveau bras de fer entre Aulas et les Bad Gones

« On a franchi une situation qui, pour moi, n’est pas acceptable. Si ça doit perdurer, je préfère m'en aller. Le foot ce n’est pas ça. Quand on est président depuis 35 ans ‘un club qu’on aime avec passion, on ne peut pas rester indemne de ce genre de chose », a averti Jean-Michel Aulas. Cette sortie du dirigeant lyonnais s’inscrit dans un contexte où de nouveaux investisseurs sont annoncés à Lyon. Pathé et IDG Capital, deux actionnaires de l’OL, cherchent à vendre leurs parts. L’agence Bloomberg assurait récemment qu’au moins six potentiels investisseurs américains et européens seraient intéressés par une entrée dans le capital de l’ OL Groupe.

Reste maintenant à savoir si Jean-Michel Aulas finira par rendre le tablier. Ses appels au calme ne sont plus entendus par les supporters lyonnais. Depuis l’élimination contre West Ham, le patron des Gones multiplie les concertations avec les groupes de supporters comme il l’a fait savoir après le match contre Montpellier. Mais cela ne semble pas suffire pour un retour à la normale au Groupama Stadium.